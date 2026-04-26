Гусев заявил, что ему надоели разговоры о Кубке на фоне неудач в РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
22:26 26.04.2026
Гусев заявил, что ему надоели разговоры о Кубке на фоне неудач в РПЛ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев заявил, что ему надоели разговоры о фокусе на Кубке России по футболу после неудачных результатов в чемпионате страны.
В воскресенье "Динамо" обыграло "Сочи" (2:0) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 1 мая "бело-голубые" сыграют в чемпионате со столичным "Локомотивом", 7 мая - в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром" (первая игра - 0:0).
"Такое ощущение, что нас только к Кубку готовят. Как будто можно было остаться в Дубае и готовиться к "Краснодару". Считаю, что это посыл нехороший. Надо думать о том, что происходит прямо сейчас. Можно думать о Кубке, а потом проигрывать "Нижнему Новгороду". У нас впереди "Локомотив", мы смотрим разные сочетания, но не только под "Краснодар". Вот мы сыграли с "Рубином". Какой после них поставить состав? Мы должны здесь показывать то, кто будет дальше играть", - сказал Гусев на пресс-конференции.
"На такой стадии для всех Кубок важен. Естественно, мы ищем варианты. Но я эти вопросы слышу уже с зимы. Это звучит на каждом шагу. Может, это и правильно. Газзаев нас зомбировал, чтобы мы выиграли Кубок. Кто-то слушает это, а потом думает: сейчас выйду на расслабухе, важный матч же у нас впереди", - добавил он.
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Зенит" победил и продолжил погоню за "быками"! Кто же станет чемпионом?
Вчера, 21:35
 
ФутболРолан ГусевКраснодарДинамо МоскваКубок России по футболуЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
