"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (15-я минута), Рикард Ракелль (22), Крис Летанг (45) и Коннор Дьюар (60). У "Филадельфии" отличились Денвер Барки (36) и Трэвис Конечны (48).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов провел два хита и заблокировал один бросок. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот.