Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
06:14 26.04.2026
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ

© REUTERS / Eric HartlineХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Eric Hartline
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
2 : 4
Питтсбург
35:40 • Denver Barkey
(Тревор Зеграс, Кэмерон Йорк)
47:03 • Трэвис Конечны
(Кристиан Дворак, Трэвис Санхейм)
14:24 • Сидней Кросби
(Эрик Карлссон)
21:03 • Рикард Ракелл
44:27 • Кристфер Летанг
(Сидней Кросби, Рикард Ракелл)
59:03 • Коннор Девар
(Блэйк Лизотт, Ноэль Аччиари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (15-я минута), Рикард Ракелль (22), Крис Летанг (45) и Коннор Дьюар (60). У "Филадельфии" отличились Денвер Барки (36) и Трэвис Конечны (48).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов провел два хита и заблокировал один бросок. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Флайерз". Пятый матч противостояния состоится в Питтсбурге.
04:28
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзФиладельфия ФлайерзЕвгений МалкинЕгор ЧинаховМатвей Мичков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала