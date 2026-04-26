"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
26 апреля 2026 • начало в 03:00
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (15-я минута), Рикард Ракелль (22), Крис Летанг (45) и Коннор Дьюар (60). У "Филадельфии" отличились Денвер Барки (36) и Трэвис Конечны (48).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов провел два хита и заблокировал один бросок. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Флайерз". Пятый матч противостояния состоится в Питтсбурге.