Что говорил старец Илий о будущем России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Схиархимандрит Илий, духовник патриарха Кирилла, ушел из жизни тихо и мягко — так вспоминала инокиня Анна, которая была рядом. Его рука до последнего мгновения держала ее ладонь. А губы что-то шептали.

Что именно говорил старец перед смертью?

Кем был старец

Схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) родился в марте 1932 года. Став монахом в 1960-х, прошел многолетнее служение на Афоне. После возвращения на родину был духовником Оптиной пустыни, а затем стал личным духовником патриарха Кирилла.

Отец Илий приложил много сил, чтобы по всей стране восстанавливали храмы и открывали закрытые когда-то монастыри.

Паломники говорили: короткий разговор с батюшкой мог изменить жизнь. Он изъяснялся просто, но метко. Одним советовал : "Помоги кому-то рядом, и Бог поможет тебе". Другим протягивал зеркальце и предлагал прочитать строку из Евангелия от Матфея — о том, что нужно прежде вынуть бревно из собственного глаза.

Последнее таинство

Келейница вспоминала: батюшка был очень слаб, но перед самой кончиной произошло что-то странное. Он словно собрался с силами — и мысленно, и телесно. Взял ее за руку. Держал долго. И шептал. "Что — я не могла разобрать", — признавалась монахиня.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, лично знавший старца, уверен : Илий повторял одно из своих последних пророчеств.

Схиархимандрита Илия похоронили 18 марта 2025-го в Оптиной пустыни, у часовни Воскресения Христова, где он нес служение. Чин отпевания и погребения совершил патриарх Кирилл.

Не пророчество, а завещание

С самого начала СВО схиархимандрит говорил одно и то же: "Россию ждет только победа — и никаких других вариантов". Фролов вспоминает, что старец произносил это с такой твердостью, будто повторял не личное мнение, а откровение свыше.

Для Илия борьба никогда не была только про внешние угрозы. Он смотрел глубже — любые испытания, по его словам , даны для того, чтобы люди и страна вспомнили о корнях, о вере, о своем призвании.

И у этой победы есть три условия. Без них, считал старец, Россия не обретет подлинного мира.

Условия для возрождения России

Первое — сохранить православную веру. Илий повторял: именно от этого зависит судьба всей страны. Он напоминал, что духовное отречение когда-то привело к национальным трагедиям. "Причиной всех бед, постигших русский народ в XX веке, стало восстание против Бога", — говорил старец.

Второе условие касалось единства. Схиархимандрит называл Русь триединой — Великой, Белой и Малой. Разорванные связи трех славянских народов должны восстановиться, но не политическими методами, а через покаяние и любовь. Россия, по его убеждению , призвана стать центром, вокруг которого снова соберутся братские народы.

Третье условие: старец говорил о необходимости "погребения прошлого".

Завещание живым

Помимо глубоких пророчеств о судьбах мира, отец Илий оставил простые, но жизненно важные советы о поиске себя. Он часто повторял: каждый человек, будь то мирянин в своей семье и профессии или инок в стенах монастыря, обязан найти то самое "свое место", уготованное ему Богом.

С духовными чадами отец Илий часто делился напутствием. Это не было строгим поучением — скорее сердечной просьбой старца: