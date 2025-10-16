"Для России нет других вариантов": предсмертное пророчество старца Илия

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ночь с 15 на 16 марта 2025 года стала особенной для многих верующих. Тогда отошел к Господу один из самых почитаемых современных старцев — схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин). Его имя знали и простые прихожане, и известные священнослужители, и политики. Батюшка, много лет бывший духовником патриарха Кирилла, пользовался непререкаемым авторитетом, а его слова нередко воспринимались как пророческие.

По свидетельствам очевидцев, последние минуты его жизни были проникнуты особым спокойствием. Келейница инокиня Анна, находившаяся рядом, вспоминала : старец уходил в иной мир мягко и тихо, как гаснущая свеча. Его рука не отпускала ее до последнего мгновения, а губы что-то шептали.

Как рассказал глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, Илий на смертном одре молился о мире и родной стране. Эти слова он повторял неоднократно, как спешил передать важное послание — о вере и надежде на духовное возрождение России.

"Нет других вариантов, кроме победы"

По воспоминаниям Кирилла Фролова, схиархимандрит Илий на протяжении последних месяцев своей жизни часто говорил о судьбе отечества. Эти разговоры не были политическими, но были наполнены глубоким духовным смыслом. Старец верил, что страна переживает тяжелый этап, но после него наступит победа — очищение и возвращение к истокам.

"Он говорил об этом с твердостью, словно повторял не мнение, а откровение, — вспоминает Фролов в беседе с РИА Новости. — С самого начала СВО и до последних дней жизни он утверждал, что у России нет других вариантов, кроме победы".

Для самого Илия тема борьбы всегда была не про внешние, а про внутренние угрозы. Он смотрел на происходящее как на битву за душу народа. Старец подчеркивал, что любые испытания даны для того, чтобы каждый человек и страна в целом вспомнили о своих корнях, о вере, о призвании быть хранителями православного мира.

Три духовных условия для мира

Схиархимандрит Илий часто говорил о том, что путь к миру лежит не только через внешние победы, но прежде всего через внутреннее преображение. Он выделял три духовных условия, без которых Россия не сможет обрести подлинное благополучие и спокойствие.

Первое из них — сохранение православной веры. Старец считал, что именно от этого зависит судьба всей страны. Он напоминал, что духовное отречение когда-то стало причиной национальных трагедий. В его словах звучало сожаление о времени, когда народ отворачивался от церкви, заменяя живую веру идеологией.

Второе условие, о котором говорил Илий, касалось восстановления братства между народами исторической Руси. Он называл Россию триединой — Великой, Белой и Малой. По его убеждению, разорванные связи трех славянских народов должны восстановиться не политическими методами, а через покаяние и любовь.

Третье условие звучало, с одной стороны, символически, а с другой — прямо указывало на проблему: старец говорил о необходимости "погребения прошлого", имея в виду "нетленные мощи" Ленина. Илий считал, что Россия не сможет возродиться до конца, пока не освободится от идеологических теней прошлого. В погребении вождя мировой революции он видел важный шаг на пути к подлинному духовному очищению.

Пророк современности

Для многих людей схиархимандрит Илий был маяком, духовным ориентиром. Паломники, приезжавшие в Оптину пустынь, где он долгое время нес послушание, говорили, что короткий разговор со старцем мог изменить всю их жизнь. Батюшка изъяснялся просто, но метко, а его советы действовали не хуже долгих проповедей.

Одни приходили в келью, измученные личными проблемами. Схиархимандрит не вникал в детали, просто напутствовал: "Помоги кому-то рядом, и Бог поможет тебе". Другие жаловались на непонимание со стороны близких. В ответ он часто протягивал вопрошающему небольшое зеркальце и предлагал прочитать строку из Евангелия от Матфея — о том, что нужно прежде вынуть бревно из собственного глаза.

И таких историй множество. О старце говорили: "Он видит душу человека насквозь". И каждый, кто хотя бы раз встречался с Илием, уносил домой не просто благословение, а ощущение света в душе.

Служение длиной в жизнь

Будущий схиархимандрит родился в 1932 году. Монашеский постриг принял в середине 1960-х. Несколько лет провел на Афоне. Вернувшись в Россию, Илий стал духовником братии Оптиной пустыни, а позже был назначен духовником главы РПЦ.

На протяжении десятилетий он оставался опорой для тех, кто искал утешения, совета или просто человеческого участия. Старец не делил людей по их положению: одинаково относился к простым паломникам и высокопоставленным государственным деятелям.

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, близко знавший старца, вспоминал : "Он возносил молитвы о людях, и они доходили до Господа. Я видел, как происходили чудесные перемены в судьбах тех, за кого он молился".

"Россия вернется к своим корням"

Еще при жизни схиархимандрит Илий говорил, что время испытаний необходимо для духовного пробуждения народа. Он верил, что Россия, пройдя через боль и потрясения, вновь обретет силу, если сохранит веру и не откажется от своей миссии.

Для тех, кто знал Илия лично, его уход в очередной раз напомнил, что сила России не только в ее мощи, но и вере.

Предсмертное пророчество схиархимандрита Илия о будущем России сегодня воспринимается не как мистическое предсказание, а как духовное руководство. Он говорил о победе — не только военной, но и внутренней.