Рейтинг@Mail.ru
Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 22.03.2025 (обновлено: 15:17 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/okonchanie-2006543415.html
Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО
Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО - РИА Новости, 22.03.2025
Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО
На днях православная Россия простилась с одним из самых авторитетных старцев современности. Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили в его родной обители –... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:00:00+03:00
2025-03-22T15:17:00+03:00
россия
оптина пустынь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106653/28/1066532880_0:699:2009:1829_1920x0_80_0_0_4508955c4b50cf513cfd6fcfd493e345.jpg
На днях православная Россия простилась с одним из самых авторитетных старцев современности. Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили в его родной обители – Оптиной пустыни. Перед кончиной подвижник много говорил о судьбе своей страны. Свое откровение он выразил в трех загадочных пророчествах.Все говорило об одномПро таких люде говорят "человек Божий". И действительно, все в жизни схиархимандрита Илия говорило о том, что ему уготована духовная стезя.Будущий старец родился 8 марта 1932-го в орловском селе Становой Колодезь. Мальчика нарекли Алексеем. Семья была глубоко верующей, и уже с трех лет Алеша начал посещать храм. По окончании школы отслужил в армии и поступил в машиностроительный техникум.Но вскоре, по совету своего духовника, подл документы в Саратовскую семинарию. А затем продолжил образование в Ленинградской духовной академии. Тогда же принял монашеский постриг с именем Илий.Долгое время инок провел на Афоне: жил в скитах, приучал себя к аскезе и тяжелому труду. В 1989-м Илий обосновался в одном из духовных оплотов Руси – Оптиной пустыни. Здесь и остался – до смерти.Знаки из детстваВ Оптину к старцу Илию приезжали паломники со всех уголков России. Уже тогда, в конце 1980-х, о нем пошла слава как о прозорливце: батюшке свыше был дан дар предвидеть будущее простых людей, что приходили к нему.Нередко схиархимандрит Илий с точностью указывал незамужним девушкам, когда и где те встретят своих суженых. Или же сразу называл по имени незнакомца, что приходил к нему за советом. Хотя проситель едва перешагнул порог кельи.Сам старец связывал свой дар с одним любопытным случаем из детства. Произошло это лето 1943-го. Десятилетний Алеша Ноздрин гулял в лесу, как вдруг "некая незримая сила" остановила его. Опустив глаза, мальчик увидел под собой гору палой листвы. И тут же стал копаться в ней.Неожиданно среди листьев показался уголок полевого планшета. В папке нацистского офицера лежали штабные карты. Важную находку мальчик отнес в местный сельсовет.А много лет спустя, будучи уже старцем Илием, узнал: немцы собирались сжечь дотла несколько русских деревень и сел, но советское командование сорвало планы врага.Последнее напутствиеБожественный дар не покинул старца и перед кончиной. Келейница схиархимандрита Илия инокиня Анна вспоминала: перед кончиной батюшка был очень слаб, но в самый последний момент "будто окреп – мысленно и телесно"."Он вдруг взял меня за руку. Держал долго. И что-то шептал. Что – я не могла разобрать", – рассказывала монахиня.Лично знавший старца глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен: перед смертью батюшка повторял одно из своих последних пророчеств."Россию ждет только победа и никаких других вариантов", – сказал как-то старец в беседе с общественником (дело было уже после начала СВО).Однако у победы есть нюансы. О них Илий также упомянул незадолго до смерти."Тогда пойдем своим путем"С успешным завершением СВО, считал схиархимандрит, начнется новый этап в развитии России – ее возврат к историческим корням и традициям предков.Но необходимо выполнить три условия.Первое: русский народ должен хранить православную веру. Христианским смирением, говорил старец, он спасет не только себя, но весь мир."Причиной всех бед, постигших русский народ в XX веке, стало восстание против Бога. Те, кто делал революцию, старались своим тернием кумирослужения заглушить последние ростки веры в Бога у русского народа", – обмолвился как-то в разговоре Илий.Второе: Россия вновь должна объединить вокруг себя "своих братьев".Триединой – Великой, Белой и Малой – Русь была на протяжении веков. Мы же, полагал старец, живем в эпоху, когда это единство по тем или иным причинам оказалось подорванным.Потому на Россию возложена великая миссия – вновь стать тем центром, вокруг которого рука об руку станут братские народы.И третье, как бы комично это ни звучало: следует как можно скорее похоронить Ленина."Ленина давно выбросить нужно из мавзолея. Через него Господь не дает нам полного развития нашего Отечества... Когда будет выброшен этот гадкий труп — лучше его нельзя назвать, — тогда Россия пойдет своим правильным путем, правильным направлением", – утверждал схиархимандрит.Первые два условия, можно сказать выполнены. По всей России вот уже три десятилетия открываются храмы, а народ старается воспитать подрастающее поколение в духе христианского благочестия.Не исключено, что в недалеком будущем три братских народа – русский, украинский и белорусский – вновь зажгут на мировой арене единую, славянскую, звезду.Выходит, дело за малым – предать земле вождя мирового пролетариата.
россия
оптина пустынь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106653/28/1066532880_0:511:2009:2018_1920x0_80_0_0_d207b03079efa68c3b58add14a3c5f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оптина пустынь
Россия, Оптина пустынь

Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
На днях православная Россия простилась с одним из самых авторитетных старцев современности. Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили в его родной обители – Оптиной пустыни. Перед кончиной подвижник много говорил о судьбе своей страны. Свое откровение он выразил в трех загадочных пророчествах.

Все говорило об одном

Про таких люде говорят "человек Божий". И действительно, все в жизни схиархимандрита Илия говорило о том, что ему уготована духовная стезя.
Будущий старец родился 8 марта 1932-го в орловском селе Становой Колодезь. Мальчика нарекли Алексеем. Семья была глубоко верующей, и уже с трех лет Алеша начал посещать храм. По окончании школы отслужил в армии и поступил в машиностроительный техникум.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Схиархимандрит Илий
Но вскоре, по совету своего духовника, подл документы в Саратовскую семинарию. А затем продолжил образование в Ленинградской духовной академии. Тогда же принял монашеский постриг с именем Илий.
Долгое время инок провел на Афоне: жил в скитах, приучал себя к аскезе и тяжелому труду. В 1989-м Илий обосновался в одном из духовных оплотов Руси – Оптиной пустыни. Здесь и остался – до смерти.

Знаки из детства

В Оптину к старцу Илию приезжали паломники со всех уголков России. Уже тогда, в конце 1980-х, о нем пошла слава как о прозорливце: батюшке свыше был дан дар предвидеть будущее простых людей, что приходили к нему.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония отпевания и погребения духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь
Церемония отпевания и погребения духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Церемония отпевания и погребения духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь
Нередко схиархимандрит Илий с точностью указывал незамужним девушкам, когда и где те встретят своих суженых. Или же сразу называл по имени незнакомца, что приходил к нему за советом. Хотя проситель едва перешагнул порог кельи.
Сам старец связывал свой дар с одним любопытным случаем из детства. Произошло это лето 1943-го. Десятилетний Алеша Ноздрин гулял в лесу, как вдруг "некая незримая сила" остановила его. Опустив глаза, мальчик увидел под собой гору палой листвы. И тут же стал копаться в ней.
Неожиданно среди листьев показался уголок полевого планшета. В папке нацистского офицера лежали штабные карты. Важную находку мальчик отнес в местный сельсовет.
А много лет спустя, будучи уже старцем Илием, узнал: немцы собирались сжечь дотла несколько русских деревень и сел, но советское командование сорвало планы врага.
© Фото : Оптина пустыньМонастырь Оптина пустынь
Монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Оптина пустынь
Монастырь Оптина пустынь

Последнее напутствие

Божественный дар не покинул старца и перед кончиной. Келейница схиархимандрита Илия инокиня Анна вспоминала: перед кончиной батюшка был очень слаб, но в самый последний момент "будто окреп – мысленно и телесно".
"Он вдруг взял меня за руку. Держал долго. И что-то шептал. Что – я не могла разобрать", – рассказывала монахиня.
Лично знавший старца глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен: перед смертью батюшка повторял одно из своих последних пророчеств.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Судже
Российский военнослужащий в Судже - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в Судже
"Россию ждет только победа и никаких других вариантов", – сказал как-то старец в беседе с общественником (дело было уже после начала СВО).
Однако у победы есть нюансы. О них Илий также упомянул незадолго до смерти.

"Тогда пойдем своим путем"

С успешным завершением СВО, считал схиархимандрит, начнется новый этап в развитии России – ее возврат к историческим корням и традициям предков.
Но необходимо выполнить три условия.
Первое: русский народ должен хранить православную веру. Христианским смирением, говорил старец, он спасет не только себя, но весь мир.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Священнослужитель во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
"Причиной всех бед, постигших русский народ в XX веке, стало восстание против Бога. Те, кто делал революцию, старались своим тернием кумирослужения заглушить последние ростки веры в Бога у русского народа", – обмолвился как-то в разговоре Илий.
Второе: Россия вновь должна объединить вокруг себя "своих братьев".
Триединой – Великой, Белой и Малой – Русь была на протяжении веков. Мы же, полагал старец, живем в эпоху, когда это единство по тем или иным причинам оказалось подорванным.
Потому на Россию возложена великая миссия – вновь стать тем центром, вокруг которого рука об руку станут братские народы.
И третье, как бы комично это ни звучало: следует как можно скорее похоронить Ленина.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Украины
"Ленина давно выбросить нужно из мавзолея. Через него Господь не дает нам полного развития нашего Отечества... Когда будет выброшен этот гадкий труп — лучше его нельзя назвать, — тогда Россия пойдет своим правильным путем, правильным направлением", – утверждал схиархимандрит.
Первые два условия, можно сказать выполнены. По всей России вот уже три десятилетия открываются храмы, а народ старается воспитать подрастающее поколение в духе христианского благочестия.
Не исключено, что в недалеком будущем три братских народа – русский, украинский и белорусский – вновь зажгут на мировой арене единую, славянскую, звезду.
Выходит, дело за малым – предать земле вождя мирового пролетариата.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Схиархимандрит Илий
 
РоссияОптина пустынь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала