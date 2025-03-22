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Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО

Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО - РИА Новости, 22.03.2025

Старец Илий перед смертью назвал три признака окончания СВО

На днях православная Россия простилась с одним из самых авторитетных старцев современности. Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили в его родной обители –... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:00:00+03:00

2025-03-22T09:00:00+03:00

2025-03-22T15:17:00+03:00

россия

оптина пустынь

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На днях православная Россия простилась с одним из самых авторитетных старцев современности. Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили в его родной обители – Оптиной пустыни. Перед кончиной подвижник много говорил о судьбе своей страны. Свое откровение он выразил в трех загадочных пророчествах.Все говорило об одномПро таких люде говорят "человек Божий". И действительно, все в жизни схиархимандрита Илия говорило о том, что ему уготована духовная стезя.Будущий старец родился 8 марта 1932-го в орловском селе Становой Колодезь. Мальчика нарекли Алексеем. Семья была глубоко верующей, и уже с трех лет Алеша начал посещать храм. По окончании школы отслужил в армии и поступил в машиностроительный техникум.Но вскоре, по совету своего духовника, подл документы в Саратовскую семинарию. А затем продолжил образование в Ленинградской духовной академии. Тогда же принял монашеский постриг с именем Илий.Долгое время инок провел на Афоне: жил в скитах, приучал себя к аскезе и тяжелому труду. В 1989-м Илий обосновался в одном из духовных оплотов Руси – Оптиной пустыни. Здесь и остался – до смерти.Знаки из детстваВ Оптину к старцу Илию приезжали паломники со всех уголков России. Уже тогда, в конце 1980-х, о нем пошла слава как о прозорливце: батюшке свыше был дан дар предвидеть будущее простых людей, что приходили к нему.Нередко схиархимандрит Илий с точностью указывал незамужним девушкам, когда и где те встретят своих суженых. Или же сразу называл по имени незнакомца, что приходил к нему за советом. Хотя проситель едва перешагнул порог кельи.Сам старец связывал свой дар с одним любопытным случаем из детства. Произошло это лето 1943-го. Десятилетний Алеша Ноздрин гулял в лесу, как вдруг "некая незримая сила" остановила его. Опустив глаза, мальчик увидел под собой гору палой листвы. И тут же стал копаться в ней.Неожиданно среди листьев показался уголок полевого планшета. В папке нацистского офицера лежали штабные карты. Важную находку мальчик отнес в местный сельсовет.А много лет спустя, будучи уже старцем Илием, узнал: немцы собирались сжечь дотла несколько русских деревень и сел, но советское командование сорвало планы врага.Последнее напутствиеБожественный дар не покинул старца и перед кончиной. Келейница схиархимандрита Илия инокиня Анна вспоминала: перед кончиной батюшка был очень слаб, но в самый последний момент "будто окреп – мысленно и телесно"."Он вдруг взял меня за руку. Держал долго. И что-то шептал. Что – я не могла разобрать", – рассказывала монахиня.Лично знавший старца глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен: перед смертью батюшка повторял одно из своих последних пророчеств."Россию ждет только победа и никаких других вариантов", – сказал как-то старец в беседе с общественником (дело было уже после начала СВО).Однако у победы есть нюансы. О них Илий также упомянул незадолго до смерти."Тогда пойдем своим путем"С успешным завершением СВО, считал схиархимандрит, начнется новый этап в развитии России – ее возврат к историческим корням и традициям предков.Но необходимо выполнить три условия.Первое: русский народ должен хранить православную веру. Христианским смирением, говорил старец, он спасет не только себя, но весь мир."Причиной всех бед, постигших русский народ в XX веке, стало восстание против Бога. Те, кто делал революцию, старались своим тернием кумирослужения заглушить последние ростки веры в Бога у русского народа", – обмолвился как-то в разговоре Илий.Второе: Россия вновь должна объединить вокруг себя "своих братьев".Триединой – Великой, Белой и Малой – Русь была на протяжении веков. Мы же, полагал старец, живем в эпоху, когда это единство по тем или иным причинам оказалось подорванным.Потому на Россию возложена великая миссия – вновь стать тем центром, вокруг которого рука об руку станут братские народы.И третье, как бы комично это ни звучало: следует как можно скорее похоронить Ленина."Ленина давно выбросить нужно из мавзолея. Через него Господь не дает нам полного развития нашего Отечества... Когда будет выброшен этот гадкий труп — лучше его нельзя назвать, — тогда Россия пойдет своим правильным путем, правильным направлением", – утверждал схиархимандрит.Первые два условия, можно сказать выполнены. По всей России вот уже три десятилетия открываются храмы, а народ старается воспитать подрастающее поколение в духе христианского благочестия.Не исключено, что в недалеком будущем три братских народа – русский, украинский и белорусский – вновь зажгут на мировой арене единую, славянскую, звезду.Выходит, дело за малым – предать земле вождя мирового пролетариата.

россия

оптина пустынь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, оптина пустынь