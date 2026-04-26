Грызлов назвал соревнования без россиян и белорусов неинтересными

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Международные спортивные соревнования без участия атлетов из России и Белоруссии выглядят откровенно неинтересными, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Мы до сих пор находимся в ситуации, когда наши атлеты в разных видах спорта лишены возможности участвовать в международных турнирах. Вместе с тем все прекрасно понимают: международные состязания без участия россиян и белорусов выглядят откровенно бедными и неинтересными", - отметил Грызлов в своем обращении к участникам и зрителям международного турнира по боксу MINSK OPEN памяти заслуженного тренера Белоруссии Владимира Ботвинника. Слова дипломата приводит пресс-служба российского посольства в Минске.
Посол обратил внимание, что бокс входит в число самых популярных видов спорта в мире. "В России и Белоруссии на государственном уровне огромное внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта. В наших странах заложены хорошие традиции, созданы очень сильные школы бокса", - подчеркнул он.
"IBA всегда занимала принципиальную позицию в вопросе допуска российских спортсменов. Ассоциация разрешила российским и белорусским боксерам участвовать в международных соревнованиях под своими флагами и гимнами. Это одновременно и серьезная ответственность, и большая гордость за страну. А флаг, как отмечают наши спортсмены, всегда придает уверенности и силы духа", - отметил посол.
Соревнования MINSK OPEN проходят на площадке велодрома спортивного комплекса "Минск-Арена". В них принимают участие 195 молодых боксеров из Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана. Турнир проводится среди юниоров 2010-2011 года рождения. Как отметили в пресс-службе, специальными гостями турнира стали выдающиеся спортсмены, чемпионы мира, легенды российского и советского бокса Константин Цзю и Дмитрий Пирог, которые провели мастер-класс для участников соревнований.
