Футболисты "Родины" в меньшинстве обыграли "Уфу" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты "Родины" победили "Уфу" в матче 31-го тура Первой лиги.
- Встреча на подмосковной арене "Химки" завершилась со счетом 1:0.
- Гол забил Артем Максименко.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Родина" победил "Уфу" в матче 31-го тура Первой лиги.
Встреча на подмосковной арене "Химки", где принимает гостей "Родина", завершилась со счетом 1:0. Гол забил Артем Максименко (90+6). С 65-й минуты хозяева играли в меньшинстве после второй желтой карточки Артема Мещанинова.
26 апреля 2026 • начало в 19:00
Завершен
"Родина" с 59 очками занимает второе место в таблице Первой лиги. "Уфа" (31 очко) идет 15-й.