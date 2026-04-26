21:16 26.04.2026
Футболисты "Родины" в меньшинстве обыграли "Уфу" в матче Первой лиги

Гол Максименко принес "Родине" победу над "Уфой" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты "Родины" победили "Уфу" в матче 31-го тура Первой лиги.
  • Встреча на подмосковной арене "Химки" завершилась со счетом 1:0.
  • Гол забил Артем Максименко.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Родина" победил "Уфу" в матче 31-го тура Первой лиги.
Встреча на подмосковной арене "Химки", где принимает гостей "Родина", завершилась со счетом 1:0. Гол забил Артем Максименко (90+6). С 65-й минуты хозяева играли в меньшинстве после второй желтой карточки Артема Мещанинова.
Первая лига
26 апреля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Родина
1 : 0
Уфа
90‎’‎ • Артем Максименко
"Родина" с 59 очками занимает второе место в таблице Первой лиги. "Уфа" (31 очко) идет 15-й.
ФутболСпортПервая ЛигаАртем МаксименкоРодина (Москва)УфаХимкиАртем Мещанинов
 
