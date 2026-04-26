СМИ: некоторые рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо - РИА Новости, 26.04.2026
14:45 26.04.2026
СМИ: некоторые рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо

DR: некоторые рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за роста цен на топливо

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые рыбаки в Евросоюзе перестали выходить в море из-за роста цен на топливо, сообщили СМИ.
  • Рост цен на дизель с февраля по март составил около 70%, что делает выход в море для рыбаков невыгодным.
  • Урсула фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива оказывают огромное негативное влияние на экономику ЕС.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже перестали выходить в море из-за роста цен на топливо, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на управляющего директора ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europêche Даниеля Восеса де Онаинди.
В частности, как заявил DR председатель рыболовной ассоциации порта города Тюборён Альфред Фискер Хансен, цена на дизель стала настолько высокой, что рыбакам почти нет смысла выходить в море. Как отмечает телерадиокомпания, рост цен на дизель с февраля по март составил около 70%.
"По данным Europêche..., рыбаки в других точках Европы уже перестали выходить в море и кидать сети", - говорится в материале DR.
По словам Восеса де Онаинди, для рыбаков ситуация сейчас крайне напряженная.
"Они несут потери из-за цен на топливо, и нам нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков из ЕС и правительств, чтобы компенсировать эти потери", - подчеркнул он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Сообщество из-за роста цен за полтора месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
