19:05 26.04.2026 (обновлено: 19:18 26.04.2026)
"Челси" вышел в финал Кубка Англии по футболу

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лондонский "Челси" обыграл "Лидс" в полуфинале Кубка Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Энцо Фернандес (23-я минута).
В финале, который пройдет также на "Уэмбли" 16 мая, "Челси" встретится с "Манчестер Сити".
