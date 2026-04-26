"Челси" вышел в финал Кубка Англии по футболу

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лондонский "Челси" обыграл "Лидс" в полуфинале Кубка Англии по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Энцо Фернандес (23-я минута).

В финале, который пройдет также на "Уэмбли" 16 мая, "Челси" встретится с "Манчестер Сити".