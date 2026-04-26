"Чайка" потеряла шансы на сохранение прописки в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
19:15 26.04.2026
"Чайка" проиграла "КАМАЗу" и потеряла шансы на сохранение прописки в Первой лиге

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Чайка" из Песчанокопского на выезде проиграла "КАМАЗу" из Набережных Челнов в матче 31-го тура футбольной Первой лиги и потеряла шансы на сохранение прописки в турнире.
Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Давид Караев (38-я минута) и Даниил Шамкин (63). У "Чайки" гол с пенальти забил Глеб Пополитов (70, с пенальти).
"КАМАЗ", набрав 46 очков, идет шестым в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. За три тура до завершения чемпионата "Чайка" с 22 баллами располагается на предпоследней, 17-й строчке, команда лишилась математических шансов на сохранение места в Первой лиге и в следующем сезоне примет участие во Второй лиге.
Ранее из Первой лиги вылетел саратовский "Сокол" (19 очков, 18-е место).

Результаты остальных матчей дня:

  • "Ротор" (Волгоград) - "Волга" (Ульяновск) - 0:0;
  • "Черноморец" (Новороссийск) - "Сокол" (Саратов) - 0:1;
  • "Шинник" (Ярославль) - "СКА-Хабаровск" - 3:0.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Футболисты "Динамо" прервали трехматчевую серию побед "Сочи" в РПЛ
Вчера, 19:14
 
