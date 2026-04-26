Московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Бувачем - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
20:19 26.04.2026 (обновлено: 20:23 26.04.2026)
Московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Бувачем

Московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Бувачем на 3 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское "Динамо" продлило контракт со спортивным директором Желько Бувачем.
  • Новый контракт будет действовать до 2029 года.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" на три года продлило соглашение со спортивным директором Желько Бувачем, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новый контракт с 64-летним специалистом будет действовать до 2029 года.
Бувач работает в должности с февраля 2020 года. С тех пор клуб дошел до финала Кубка России (2022) и дважды занимал третье место в чемпионате страны (2022, 2024). До "Динамо" босниец работал ассистентом тренера Юргена Клоппа в немецких "Майнце", "Боруссии" (Дортмунд) и английском "Ливерпуле".
ФутболДинамо МоскваСпортДортмундЖелько БувачЮрген КлоппМайнц 05Боруссия (Дортмунд)Кубок России по футболу
 
