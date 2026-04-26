Российские вольники завоевали девять медалей в 10 весовых категориях на ЧЕ

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля завоевали девять медалей в десяти весовых категориях на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который завершился в Тиране.

Чемпионами стали Заур Угуев (весовая категория до 61 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

Серебро завоевал Муса Мехтиханов (до 57 кг), бронзу - Тимур Бижоев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг).

Российские борцы не сумели стать призерами лишь в весовой категории до 125 кг, где выступал Шамиль Мусаев.

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы. С учетом турниров по женской борьбе и греко-римской борьбе у команды 19 наград (8 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых).