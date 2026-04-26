"Атлетико" прервал серию поражений в Ла Лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" обыграл "Атлетик" из Бильбао в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Александер Сёрлот (54-я, 90+3-я минуты), также мяч забил Антуан Гризманн (49). У гостей отличились Айтор Паредес (23) и Горка Гурусета (90+7).
25 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
49’ • Антуан Гризманн
54’ • Александер Серлот
90’ • Александер Серлот
23’ • Айтор Паредес
(Иньиго Руис де Галаррета)
90’ • Горка Гурусета
(Alejandro Rego)
Команда Диего Симеоне прервала серию из четырех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в таблице Ла Лиги. "Атлетик" (41 очко) идет девятым.