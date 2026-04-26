00:09 26.04.2026
"Атлетико" прервал серию поражений в Ла Лиге

"Атлетико" одержал волевую победу над "Атлетиком" в матче 32-го тура Ла Лиги

© прессс-лужба клуба "Атлетико Мадрид"
Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне
© прессс-лужба клуба "Атлетико Мадрид"
Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне. Архивное фото
  • «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 3:2.
  • Команда Диего Симеоне прервала серию из четырех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в таблице Ла Лиги.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" обыграл "Атлетик" из Бильбао в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Александер Сёрлот (54-я, 90+3-я минуты), также мяч забил Антуан Гризманн (49). У гостей отличились Айтор Паредес (23) и Горка Гурусета (90+7).
Чемпионат Испании по футболу
25 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Атлетико Мадрид
3 : 2
Атлетик Бильбао
49‎’‎ • Антуан Гризманн
54‎’‎ • Александер Серлот
(Алехандро Баэна)
90‎’‎ • Александер Серлот
(Науэль Молина)
23‎’‎ • Айтор Паредес
(Иньиго Руис де Галаррета)
90‎’‎ • Горка Гурусета
(Alejandro Rego)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команда Диего Симеоне прервала серию из четырех поражений и с 60 очками занимает четвертое место в таблице Ла Лиги. "Атлетик" (41 очко) идет девятым.
В другом матче дня "Валенсия" обыграла на своем поле "Жирону" со счетом 2:1 и опередила соперника в таблице.
Маркус Рэшфорд - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Барселона" обыграла "Хетафе" и оторвалась от "Реала" на 11 очков
