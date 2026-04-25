Швёнтек снялась по ходу матча на турнире в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польская теннисистка Ига Швентек снялась по ходу матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Мадриде по состоянию здоровья.
- В матче второго круга Швентек уступала американке Энн Ли при счете 6:7 (4:7), 6:2, 0:3.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек снялась во время матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Мадриде по состоянию здоровья.
В субботу четвертая ракетка мира Швёнтек снялась по ходу третьего сета в матче второго круга против американки Энн Ли (34-е место рейтинга WTA) при счете 6:7 (4:7), 6:2, 0:3. Польская спортсменка вызвала врача, после чего покинула корт. Длительность встречи составила 2 часа 10 минут.
За выход в 1/4 финала Ли поспорит с канадкой Лейлой Фернандес (25-я ракетка мира).
Швёнтек 24 года, в ее активе 25 титулов WTA в карьере.