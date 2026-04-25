Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:39 25.04.2026 (обновлено: 19:08 25.04.2026)
Швёнтек снялась по ходу матча на турнире в Мадриде

© Соцсети "Ролан Гаррос"Ига Швентек
Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Соцсети "Ролан Гаррос"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская теннисистка Ига Швентек снялась по ходу матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Мадриде по состоянию здоровья.
  • В матче второго круга Швентек уступала американке Энн Ли при счете 6:7 (4:7), 6:2, 0:3.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек снялась во время матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Мадриде по состоянию здоровья.
В субботу четвертая ракетка мира Швёнтек снялась по ходу третьего сета в матче второго круга против американки Энн Ли (34-е место рейтинга WTA) при счете 6:7 (4:7), 6:2, 0:3. Польская спортсменка вызвала врача, после чего покинула корт. Длительность встречи составила 2 часа 10 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Madrid Open
25 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Ига Швентек
1 : 16:76:20:3
Энн Ли
Календарь Турнирная таблица История встреч
За выход в 1/4 финала Ли поспорит с канадкой Лейлой Фернандес (25-я ракетка мира).
Швёнтек 24 года, в ее активе 25 титулов WTA в карьере.
Вчера, 15:43
 
ТеннисСпортМадридИга ШвентекЭнн ЛиЛейла ФернандесЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала