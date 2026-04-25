"Крылья Советов" победили "Локомотив" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
19:07 25.04.2026 (обновлено: 19:09 25.04.2026)
"Крылья Советов" победили "Локомотив" в матче РПЛ со счетом 2:0

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Футбол. Кубок России. "Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Крылья Советов» победили «Локомотив» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:0.
  • «Локомотив» потерял очки во втором матче чемпионата подряд и с 49 очками остается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» с 26 очками располагаются на 12-й позиции.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над московским "Локомотивом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Иван Олейников (31-я минута) и Амар Рахманович (53).
"Локомотив" потерял очки во втором матче чемпионата подряд. Команда Михаила Галактионова с 49 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов" с 26 очками располагаются на 12-й позиции. Самарский клуб одержал первую победу в чемпионате за семь матчей.
В следующем матче "Локомотив" 1 мая примет московское "Динамо", "Крылья Советов" в тот же день дома сыграют с московским "Спартаком".
ФутболИван ОлейниковАмар РахмановичМихаил ГалактионовКрылья СоветовЛокомотив (Москва)Динамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
