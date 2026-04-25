"Крылья Советов" победили "Локомотив" в матче РПЛ

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над московским "Локомотивом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Иван Олейников (31-я минута) и Амар Рахманович (53).
"Локомотив" потерял очки во втором матче чемпионата подряд. Команда Михаила Галактионова с 49 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов" с 26 очками располагаются на 12-й позиции. Самарский клуб одержал первую победу в чемпионате за семь матчей.