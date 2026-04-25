"Реал" упустил победу над "Бетисом", пропустив мяч в добавленное время

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:1.
- «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает на восемь очков от «Барселоны».
- В следующем матче чемпионата Испании «Реал» 3 мая сыграет против «Эспаньола», «Бетис» в тот же день примет «Овьедо».
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 1:1. В составе "Реала" отличился Винисиус Жуниор (17-я минута). У "Бетиса" мяч забил воспитанник академии "Барселоны" Эктор Беллерин (90+4).
24 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
90’ • Эктор Бельерин
17’ • Винисиус Жуниор
"Реал" (74 очка) занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает на восемь очков от "Барселоны", у которой есть игра в запасе. Мадридская команда не смогла одержать победу в третьем из последних пяти матчей чемпионата. "Бетис" (50) продлил серию без поражений в Ла Лиге до четырех матчей и располагается на пятой позиции.
В следующем матче чемпионата Испании "Реал" 3 мая на выезде сыграет против "Эспаньола", "Бетис" в тот же день примет "Овьедо".
