Европейцы примут участие в Московском полумарафоне, рассказал директор

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спортсмены из европейских стран, в частности Испании, Италии и Франции, примут участие в Московском полумарафоне, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

"У нас очень много представителей из Белоруссии . У нас есть Кения Эфиопия , если говорить о профессиональных атлетах. Много участников из ближнего зарубежья - Кыргызстан, Казахстан Узбекистан , но при этом есть и представители европейских стран - Испания Италии и Франции", - сказал Тарасов.

Он отметил, что к Московскому полумарафону издавна проявляется интерес у международной аудитории.

"Потому что он достаточно быстрый, а Москва - красивая сама по себе, бежать по ней - одно удовольствие", - подчеркнул Тарасов.