Европейцы примут участие в Московском полумарафоне, рассказал директор

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спортсмены из европейских стран, в частности Испании, Италии и Франции, примут участие в Московском полумарафоне, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"У нас очень много представителей из Белоруссии. У нас есть Кения, Эфиопия, если говорить о профессиональных атлетах. Много участников из ближнего зарубежья - Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, но при этом есть и представители европейских стран - Испания, Италии и Франции", - сказал Тарасов.
Он отметил, что к Московскому полумарафону издавна проявляется интерес у международной аудитории.
"Потому что он достаточно быстрый, а Москва - красивая сама по себе, бежать по ней - одно удовольствие", - подчеркнул Тарасов.
Московский полумарафон пройдет в столице 25 и 26 апреля, на старт выйдут участники из 33 стран.