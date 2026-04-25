Де Брейне забил впервые после травмы и помог "Наполи" обыграть "Кремонезе" - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
01:23 25.04.2026 (обновлено: 01:36 25.04.2026)
Де Брейне забил впервые после травмы и помог "Наполи" обыграть "Кремонезе"

"Наполи" обыграл "Кремонезе" в матче 34-го тура Серии А

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Наполи» разгромил «Кремонезе» со счетом 4:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
  • Кевин Де Брейне забил гол и сделал голевую передачу, это его первые результативные действия с октября.
  • «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кремонезе» находится на 18-м месте.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Наполи" на своем поле разгромил "Кремонезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 4:0. В составе победителей мячи забили Скотт Мактоминей (3-я минута), Кевин Де Брёйне (45+3) и Алиссон Сантос (52), еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Филиппо Терраччано (45). На 83-й минуте Мактоминей также не смог реализовать пенальти.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
24 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Наполи
4 : 0
Кремонезе
03‎’‎ • Скотт Мактоминей
(Кевин Де Брёйне)
45‎’‎ • Филиппо Терраччано (А)
45‎’‎ • Кевин Де Брёйне
52‎’‎ • Alisson Santos
(Ваня Милинкович-Савич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Де Брёйне также записал на свой счет голевую передачу. Для 34-летнего бельгийца результативные действия стали первыми с 25 октября, когда полузащитник забил миланскому "Интеру", получил травму задней поверхности бедра и позднее перенес операцию. После возвращения на поле в марте полузащитник сыграл восемь матчей без забитых мячей и голевых передач.
"Наполи" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 69 очков. "Кремонезе" продлил серию без побед в Серии А до четырех матчей и располагается на 18-м месте с 28 очками.
В следующем туре "Наполи" 2 мая на выезде сыграет против "Комо", "Кремонезе" двумя днями позднее примет римский "Лацио".
