Де Брейне забил впервые после травмы и помог "Наполи" обыграть "Кремонезе"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Наполи" на своем поле разгромил "Кремонезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 4:0. В составе победителей мячи забили Скотт Мактоминей (3-я минута), Кевин Де Брёйне (45+3) и Алиссон Сантос (52), еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Филиппо Терраччано (45). На 83-й минуте Мактоминей также не смог реализовать пенальти.
24 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
03’ • Скотт Мактоминей
45’ • Филиппо Терраччано (А)
45’ • Кевин Де Брёйне
52’ • Alisson Santos
Де Брёйне также записал на свой счет голевую передачу. Для 34-летнего бельгийца результативные действия стали первыми с 25 октября, когда полузащитник забил миланскому "Интеру", получил травму задней поверхности бедра и позднее перенес операцию. После возвращения на поле в марте полузащитник сыграл восемь матчей без забитых мячей и голевых передач.
"Наполи" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 69 очков. "Кремонезе" продлил серию без побед в Серии А до четырех матчей и располагается на 18-м месте с 28 очками.
