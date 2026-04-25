СМИ: Серлот и Горецка дали согласие на переход в "Милан"
10:49 25.04.2026 (обновлено: 11:33 25.04.2026)
СМИ: Серлот и Горецка дали согласие на переход в "Милан"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Нападающий мадридского "Атлетико" Александер Серлот и полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горецка дали согласие на переход в итальянский футбольный клуб "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "Милан" предложил Горецке контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Горецка, который летом станет свободным агентом, хочет определиться со своим будущим до чемпионата мира по футболу, однако попросил итальянский клуб подождать до окончания сезона в Бундеслиге и финала Лиги чемпионов на тот случай, если "Бавария" сможет туда выйти.
Что касается Серлота, то он намерен просить "Атлетико" о трансфере, несмотря на действующий до 2028 года контракт. Сообщается, что норвежец также дал свое согласие "Милану", но клубу надо договориться с мадридцами. Ожидается, что стартовое предложение "россонери" составит 20 млн евро плюс бонусы.
Горецке 31 год, он перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2018 года и с тех пор стал с мюнхенским клубом семикратным чемпионом Бундеслиги, выиграл два Кубка Германии, три Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Горецка провел 42 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами.
Серлоту 30 лет, он перешел в "Атлетико" из "Вильярреала" в 2024 году за 32 млн евро. В текущем сезоне норвежец забил 17 мячей в 48 матчах.
