Защитник "Локомотива-Кубани" выйдет на драфт НБА

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский защитник краснодарского "Локомотива-Кубани" Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летом 2026 года, сообщает журналист DraftExpress Джонатан Гивони у себя в соцсети X.
"Всеволод Ищенко из "Локомотива-Кубани" выйдет на драфт НБА 2026 года, сообщил он DraftExpress. 21-летний российский край проводит прорывной сезон в Единой лиге ВТБ. Перспективный проспект с семифутовым (213 см - ред.) размахом рук и интригующей двусторонней универсальностью", - написал Гивони.
Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он также провел 35 матчей, в которых в среднем набирает 8,5 очка, делает 4,7 подбора и 2,2 ассиста.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.