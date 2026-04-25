Защитник "Локомотива-Кубани" выйдет на драфт НБА
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
11:34 25.04.2026 (обновлено: 11:42 25.04.2026)
Защитник "Локомотива-Кубани" выйдет на драфт НБА

Российский баскетболист Всеволод Ищенко выйдет на драфт НБА 2026 года

© Соцсети БК "Локомотив-Кубань"Всеволод Ищенко
Всеволод Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Соцсети БК "Локомотив-Кубань"
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский защитник краснодарского "Локомотива-Кубани" Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летом 2026 года, сообщает журналист DraftExpress Джонатан Гивони у себя в соцсети X.
Драфт НБА пройдет в Бруклине 23-24 июня.
"Всеволод Ищенко из "Локомотива-Кубани" выйдет на драфт НБА 2026 года, сообщил он DraftExpress. 21-летний российский край проводит прорывной сезон в Единой лиге ВТБ. Перспективный проспект с семифутовым (213 см - ред.) размахом рук и интригующей двусторонней универсальностью", - написал Гивони.
Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он также провел 35 матчей, в которых в среднем набирает 8,5 очка, делает 4,7 подбора и 2,2 ассиста.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.
