Васильев высоко оценил шансы "Зенита" на доминирование в РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
19:02 25.04.2026 (обновлено: 19:11 25.04.2026)
Васильев высоко оценил шансы "Зенита" на доминирование в РПЛ

Биатлонист Васильев: «Зенит» должен доминировать в ЧР с таким уровнем ресурсов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев заявил, что "Зенит" со своим уровнем ресурсов просто обязан выигрывать все в России.
  • Практически как "Барселона" в Испании, добавил он.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со своим уровнем ресурсов должен доминировать в чемпионате России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Петербуржцы за четыре тура до финиша имеют в своем активе 56 очков и занимают второе место в таблице, на один балл отставая от "Краснодара". "Зенит" в 2019-2024 годах бессменно был чемпионом страны, в 2025 году команда заняла второе место после "Краснодара".
«
"Зенит" с таким составом, с таким ресурсом и такими возможностями просто обязан выигрывать все в России. Практически как "Барселона" в Испании. Если сопоставить, например, возможности "Зенита" и "Краснодара" - это же просто несравнимые вещи. И при этом "Зенит" ничего не может сделать с "Краснодаром", который показывает себя очень достойно, как высококлассная команда", - сказал Васильев.
"А ведь "Краснодар" существует на частные деньги. А "Газпром", как мы знаем, это государственная структура. И с таким ресурсом "Зенит" должен все выигрывать без конца. Но этого не происходит. Вот в этом проблема. Но это же спорт, это неотъемлемая часть нашей жизни, этим он и хорош", - добавил собеседник агентства.
Вендел - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Краснодар" снова заставит "Зенит" страдать? Все расклады в борьбе за титул
21 апреля, 12:47
 
ФутболСпортРоссияИспанияГазпромДмитрий ВасильевЗенитКраснодарБарселона
 
