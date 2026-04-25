В Дагестане из-за оползней разрушились три жилых дома

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Три жилых дома разрушены в селе Буцра в Хунзахском районе Дагестана из-за оползневых процессов, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по республике.

Также, по данным ведомства, под потенциальной угрозой остаются еще два жилых дома, в которых проживает 10 человек – все эвакуированы.