Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане из-за оползней разрушились три жилых дома
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 25.04.2026
В Дагестане из-за оползней разрушились три жилых дома

© Фото : Правительство Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Буцра Хунзахского района Дагестана из-за оползневых процессов разрушены три жилых дома.
  • Под потенциальной угрозой разрушения остаются еще два жилых дома, их жители эвакуированы.
  • Глава Дагестана Сергей Меликов предложил разработать целевую программу по переселению людей из оползневых зон за счет федерального бюджета.
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Три жилых дома разрушены в селе Буцра в Хунзахском районе Дагестана из-за оползневых процессов, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"От ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в Хунзахском районе, селе Буцра, из-за активизировавшихся оползневых процессов разрушены три жилых дома, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, под потенциальной угрозой остаются еще два жилых дома, в которых проживает 10 человек – все эвакуированы.
В пятницу глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что на федеральном оперативном штабе по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова попросил рассмотреть вопрос о разработке отдельной целевой программы по переселению людей из оползневых зон за счет федерального бюджета. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах республики ситуация с оползнями по-прежнему остается тревожной.
ПроисшествияХунзахский районРеспублика ДагестанРоссияСергей МеликовАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала