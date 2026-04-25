В Дагестане из-за оползней разрушились три жилых дома

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Три жилых дома разрушены в селе Буцра в Хунзахском районе Дагестана из-за оползневых процессов, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"От ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в Хунзахском районе, селе Буцра, из-за активизировавшихся оползневых процессов разрушены три жилых дома, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, под потенциальной угрозой остаются еще два жилых дома, в которых проживает 10 человек – все эвакуированы.
В пятницу глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что на федеральном оперативном штабе по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова попросил рассмотреть вопрос о разработке отдельной целевой программы по переселению людей из оползневых зон за счет федерального бюджета. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах республики ситуация с оползнями по-прежнему остается тревожной.