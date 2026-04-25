"Орландо Мэджик" победил "Детройт" в третьем матче серии плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
23:18 25.04.2026
"Орландо Мэджик" победил "Детройт" в третьем матче серии плей-офф НБА

Дабл-дабл Банкеро помог "Орландо" победить в серии плей-офф НБА с "Детройтом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Орландо Мэджик» победил «Детройт Пистонс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 113:105.
  • Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Орландо Мэджик».
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Орландо Мэджик" обыграл "Детройт Пистонс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Кейд Каннингем, который набрал 27 очков. В составе хозяев по 25 очков набрали Дезмонд Бэйн и Паоло Банкеро, который также сделал 12 подборов и отдал девять передач. Еще один дабл-дабл на счету их партнера по команде Уэнделла Картера (14 очков, 17 подборов).
25 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Орландо
113 : 105
Детройт
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Мэджик". Следующий матч пройдет в Орландо 27 апреля.
