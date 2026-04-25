"Орландо Мэджик" победил "Детройт" в третьем матче серии плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Орландо Мэджик" обыграл "Детройт Пистонс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Кейд Каннингем, который набрал 27 очков. В составе хозяев по 25 очков набрали Дезмонд Бэйн и Паоло Банкеро, который также сделал 12 подборов и отдал девять передач. Еще один дабл-дабл на счету их партнера по команде Уэнделла Картера (14 очков, 17 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Мэджик". Следующий матч пройдет в Орландо 27 апреля.