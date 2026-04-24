Казалось бы, нынешний украинский режим во главе с профессиональным комиком ничем не может удивить этот мир. Но опять смог! Когда появилась публикация The New York Times о том, что украинская делегация предлагает американцам переименовать временно оккупированную часть российского Донбасса в Донниленд, дабы подпитать эго президента США, многие восприняли это как розыгрыш. Социальные сети сейчас забиты запросами пользователей к встроенным ИИ-ботам по поводу того, реальна ли эта информация — настолько сюрреалистичной кажется данная новость.

Но в том-то и дело, что NYT привела этот безумный факт со ссылкой сразу на "четыре источника, знакомых с ходом переговоров". Из чего можно сделать вывод, что тема обсуждалась не просто в качестве анекдота между членами украинской делегации. Тем более что, по сведениям газеты, в Киеве уже родили свои варианты флага и гимна этой территории. Да-да, той самой территории, об "украинском суверенитете" над которой они так громко шумят на различных международных площадках, и ради этого готовы пожертвовать еще тысячами украинских граждан, пойманных людоловами из ТЦК.

То есть, оказывается, дело не в "суверенитете"! Сам Зеленский, отвечая на вопрос британской прессы, привел единственный железобетонный аргумент: "Главное, чтобы не было Путинленда!". А уж Донниленд, Эммануэльленд или Фондерляйленд — киевскому режиму неважно, кому идти в услужение! Могут даже сделать название оккупированной территории эдаким "переходящим знаменем" — в зависимости от того, кто в текущем месяце больше заплатит, тот и получит эту сомнительную честь.

В принципе, так обычно и заканчиваются любые разговоры об украинской независимости и государственности. Начинают с высокопарных рассуждений о "вольностях и правах" — и тут же кричат "Свободная касса!", с потрохами сдавая территорию, хлеб, скот, людей любому желающему оккупанту.

Вспомним хотя бы события Гражданской войны. Как красиво пели создатели Украинской народной республики о независимости, сразу сдав эту независимость немцам. А когда немцы драпанули, моментально перепродались за недорого полякам. Все как сейчас у Зеленского — лишь бы не Россия. Давняя мечта разных поколений украинских незалежников! Сколько при этом должно погибнуть самих украинцев, никого не волновало ни тогда, ни сейчас.

Конечно, надо понимать, что экстравагантная идея с Доннилендом — это всего лишь попытка, подыграв себялюбию американского президента, потянуть время и дождаться момента, когда нынешний обитатель Белого дома превратится в "хромую утку". Зеленский ведь прямо заявил , что Трамп не может быть гарантом мира в Донбассе, поскольку уйдет через два с половиной года. Характерно, что киевский комик заявил это аккурат в день семилетия со дня своей победы на выборах президента Украины, то есть спустя два года после того, как истек срок его легитимных полномочий.

Здесь надо вспомнить, что история отношений Зеленского с Трампом тоже началась с безудержного подхалимажа и лести. В их памятном телефонном разговоре в июле 2019 года украинец буквально расстилался перед президентом США, рассказывая о том, как он восторгается им, берет пример с его кампании и даже мечтает покататься на борту его самолета. Затем этот разговор стал поводом для импичмента Трампа, а когда тот проиграл выборы, презрение Зеленского в отношении своего недавнего "кумира" стало показным. Дошло даже до того, что он прямо участвовал в предвыборной кампании демократов против экс-президента США. А после повторной победы того бывший кавээнщик тут же снова воспылал любовью, не скрывая своего восторга по поводу возвращения Трампа в Белый дом. Уметь надо!

Сейчас, когда популярность хозяина Белого дома резко падает, а вовлеченность Европы в дела Украины растет, Зеленский снова охладевает к нему, позволяя себе хамство и в отношении Трампа, и в отношении его ближайшего окружения. В конце концов, живые деньги, спасающие бюджет полностью обанкротившейся Украины, Киев может получить только от Евросоюза. Вот и бросился Зеленский на Кипр, где наверняка рассказал европейским лидерам, как завидует их большим самолетам, и пообещал назвать еще какую-нибудь территорию их именами. Все — ради продолжения войны, без которой его просто не будет!

Отсюда мы можем с большой долей вероятности предполагать, как дальше будет видоизменяться позиция Украины на мирных переговорах. Как минимум до осени Киев еще будет играть в лояльность к Трампу, предлагая ему льстивые проекты наподобие Донниленда. Все-таки надо помнить, что Украина еще надеется закупать американское оружие за европейские средства, пользоваться американскими спутниками и данными разведки. Но в случае утери республиканцами контроля над обеими палатами конгресса нынешней осенью мы снова увидим Зеленского, резко возлюбившего американских демократов и с презрением отзывающегося о Трампе. Ему не впервой.