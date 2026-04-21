Зеленский сделал резкое заявление о Трампе и Донбассе

- Владимир Зеленский усомнился в том, что президент США Дональд Трамп может быть гарантом мира.
- Кроме того, он отказался выводить украинские войска из Донецкой области.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский усомнился в том, что президент США Дональд Трамп может быть гарантом мира и высказался о перспективе вывода ВСУ из Донбасса.
"Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?" — цитирует его издание "Страна.ua".
"Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?" — цитирует его издание "Страна.ua".
Также он вновь отказался выводить войска из Донецкой области.
"Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных cил это проигрыш", — утверждает Зеленский.
"Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных cил это проигрыш", — утверждает Зеленский.
Минобороны России сообщило о взятии ЛНР под полный контроль 1 апреля.
Во вторник начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. В марте-апреле бойцы освободили 34 населенных пункта и полностью завершили освобождение ЛНР.
Глава Белого дома Дональд Трамп в марте жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. В марте-апреле бойцы освободили 34 населенных пункта и полностью завершили освобождение ЛНР.
Глава Белого дома Дональд Трамп в марте жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.