"Это неуважение". Зеленский по-хамски высказался об Уиткоффе и Кушнере

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Россию.



"Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев", — цитирует его издание "Страна.ua".