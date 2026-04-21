"Это неуважение". Зеленский по-хамски высказался об Уиткоффе и Кушнере
Специальная военная операция на Украине
08:37 21.04.2026 (обновлено: 11:30 21.04.2026)
"Это неуважение". Зеленский по-хамски высказался об Уиткоффе и Кушнере

Зеленский назвал поездку Уиткоффа в Москву, но не в Киев, неуважением

© REUTERS / Sarah MeyssonnierСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский по-хамски отозвался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Россию.
  • По его словам, это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев.
  • При этом Зеленский заявил, что визит на Украину "нужен не ему, а им".
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Россию.

"Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев", — цитирует его издание "Страна.ua".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Трампе и Донбассе
Вчера, 09:05
При этом Зеленский призвал "не делать сенсацию" из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита Уиткоффа и Кушнера в столицу Украины.

"Это нужно не нам, а им", — добавил он.
Как сообщал Bloomberg, посланники американского президента должны были приехать еще в середине апреля. Киевский режим надеялся получить более весомые и четкие заверения по гарантиям безопасности, обсуждаемым в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Сейчас в мирном процессе наступил перерыв, поскольку у США другие приоритеты, заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков. С начала года делегации Москвы, Вашингтона и Киева провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине
Вчера, 11:26
 
