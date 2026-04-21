"Это неуважение". Зеленский по-хамски высказался об Уиткоффе и Кушнере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский по-хамски отозвался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Россию.
- По его словам, это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев.
- При этом Зеленский заявил, что визит на Украину "нужен не ему, а им".
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Россию.
"Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев", — цитирует его издание "Страна.ua".
Как сообщал Bloomberg, посланники американского президента должны были приехать еще в середине апреля. Киевский режим надеялся получить более весомые и четкие заверения по гарантиям безопасности, обсуждаемым в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Сейчас в мирном процессе наступил перерыв, поскольку у США другие приоритеты, заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков. С начала года делегации Москвы, Вашингтона и Киева провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет