Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
12:33 24.04.2026
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 71% россиян

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путину доверяют 71% россиян, 65,6% одобряют его деятельность, показал опрос ВЦИОМ.
  • Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее время, 27,7% респондентов проголосовали бы за "Единую Россию".
  • Работу правительства одобряют 39,7% опрошенных.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 71% россиян, 65,6% одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Семь из десяти (71%) россиян заявили, что доверяют российскому лидеру, 24,1% сказали, что не доверяют Путину. Кроме того, 65,6% респондентов в целом одобряют деятельность президента России, 23,3% ответили иначе.
Россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Государственную думу. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 27,7% назвали "Единую Россию", 13,4% - партию "Новые люди", 10,9% - КПРФ, 10,1% - ЛДПР, 5,4% - "Справедливую Россию".
Работу российского правительства одобряют 39,7% опрошенных, не одобряют - 31,1%. При этом, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,8% респондентов, 25,8% сказали, что не доверяют ему.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-19 апреля 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
