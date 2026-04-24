Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

- Большинство (76%) россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 74% доверяют ему, показал опрос ФОМ.
- Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее время, 39% респондентов проголосовали бы за партию "Единая Россия".
- Около половины (46%) участников исследования считают, что правительство работает скорее хорошо, чем плохо.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Большинство (76%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, 74% доверяют главе государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 39% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 10% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Около половины (46%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 33% респондентов ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан, 15% опрошенных скорее недовольны его работой.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 апреля 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.