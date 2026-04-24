Меликов прокомментировал нападение на врачей в больнице в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Нападение с ножом на врачей, которые не раз участвовали в спасении людей, не поддается никакому объяснению, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя покушение на медработников в больнице в Махачкале.

"Нападать с ножом на врачей – действие, которое никакому объяснению не поддается. Эти врачи неоднократно участвовали в спасении наших сограждан в разных ситуациях, в том числе по своему профилю. Сейчас за жизнь одного из них продолжают бороться коллеги", – цитирует Меликова его пресс-служба.