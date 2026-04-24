Меликов прокомментировал нападение на врачей в больнице в Махачкале

Краткий пересказ от РИА ИИ
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Нападение с ножом на врачей, которые не раз участвовали в спасении людей, не поддается никакому объяснению, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя покушение на медработников в больнице в Махачкале.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. Врач-хирург был прооперирован и переведен в отделение реанимации, состояние травматолога оценивают как средней степени тяжести. В пятницу утром в медучреждении сообщили РИА Новости, что состояние хирурга стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет.
"Нападать с ножом на врачей – действие, которое никакому объяснению не поддается. Эти врачи неоднократно участвовали в спасении наших сограждан в разных ситуациях, в том числе по своему профилю. Сейчас за жизнь одного из них продолжают бороться коллеги", – цитирует Меликова его пресс-служба.
На рабочем совещании глава Дагестана поручил министру здравоохранения республики взять на контроль лечение пострадавших.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан. На допросе он признался, что в день нападения принимал наркотики.