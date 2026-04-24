Все краски антисемитизма. Европа подала на развод с Израилем

Если смотреть на Европу глазами Израиля, континент погряз в антисемитизме, ведь им нынче принято называть любую критику еврейского государства. Еще 15 лет назад израильтяне стеснялись так огрызаться, но и имели к тому гораздо меньше поводов.
При этом ЕС и Израиль находятся в официальных отношениях с обязательствами. Прошла любовь, да сохранился брак. И вот, наконец, европейцы предложили пожить раздельно: группа стран выступила за приостановку соглашения об ассоциации с еврейским государством, ради аналога которого украинцы в 2014-м свое государство разломали.
"Пока Израиль идет по пути бесконечной войны, мы не сможем жить по-прежнему", — речет Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании и злостный антисемит. В том смысле, что именно Мадрид сейчас — самый жесткий критик правительств Биньямина Нетаньяху в Евросоюзе. Дошло до того, что МИД Ирана объявил Испанию "невраждебным государством" и разрешил ее кораблям ходить через Ормуз, а МИД Израиля назвал испанское правительство "позором".
В этом, впрочем, нет ничего нового, это даже классика. В своей норме Европа расколота по еврейскому вопросу на левых и правых. В годы после создания Израиля его опекали западноевропейские союзники США, тогда как страны советского блока поддерживали арабов. В XXI веке география поменялась: правые по-прежнему были за, а левые против еврейских методов, но арабам чаще сочувствовали либеральные правительства Запада, а более консервативная Восточная Европа переориентировалась на Израиль.
По состоянию на 2026 год у Испании самое левое правительство в ЕС. Иногда премьер Педро Санчес делает вид, будто он красный, как кхмер, помидор и спасательный жилет. И если бы антисемитствовал один Мадрид, у Израиля не было бы поводов для беспокойства: подумаешь, баг в системе. Но антисемитствуют почти все и уже без деления на право-лево.
Испанскую заявку моментально поддержала Ирландия, где у власти "Фианна Файл" — праволиберальная, системная, умеренная партия. Если бы решала партия "Шин Фейн" — легендарные борцы за независимость, Дублин осуждал бы евреев громче Мадрида. Иными словами, уже нет особой разницы, кто в Ирландии у власти — там сплошные антисемиты.
Впрочем, про Ирландию тоже можно сказать, что особый случай: в ЕС она держится в стороне, как когда-то Британия, — отказалась от перехода на евро и проводит более жесткую миграционную политику. Но даже если считать Мадрид и Дублин парой отщепенцев, они быстро нашли третьего — Словению, самый развитый осколок Югославии и передовика евроинтеграции. Недавние выборы выиграла партия премьера Роберта Голоба — центристского, абсолютно проевропейского политика. Но он же обвинял оппозицию в работе на Моссад. В отличие от Санчеса, словенец всегда за Брюссель, но по еврейскому вопросу ведет себя как левак.
А вот премьер-министр Бельгии Барт Де Вивер — известный евроскептик, чьи правые взгляды сомнению не подлежат (к слову, благодаря именно его усилиям Урсуле и ко до сих пор не удалось украсть замороженные активы России). Европейцы примерно таких же взглядов оставались последней (чтоб не сказать пятой) колонной Израиля в ЕС, на которую можно было опереться. Теперь нельзя, антисемитизм никого не щадит: Бельгия оказалась четвертой страной, поддержавшей развод.
Героический жмот. Ненависть к французскому языку спасла русские деньги
26 октября 2025, 08:00
А пятой была бы та, которая годами блокировала все антиизраильские инициативы: Венгрия. Транзит власти от Виктора Орбану к Питеру Мадьяру пока не завершен, но будущий премьер уже пообещал арестовать Нетаньяху, если тот вдруг окажется среди мадьяр. Это заявление дважды значимо, поскольку разрушает очередное евротабу: страны, активно участвовавшие в холокосте, считали своей обязанностью оправдывать Израиль даже сквозь зубы. Венгры отличились особо: вписались в нацистский проект геноцида последними — в 1944-м, когда итоги войны уже были для всех очевидны. Но и они больше не считают, что Израилю все можно.
На роль Орбана в Европе есть пять претендентов. Все с гнильцой
19 апреля, 08:00
Еще одно отличие Мадьяра от Орбана — лояльность к евробюрократии: у нового главвенгра ее больше. Исходя из этого, можно ошибочно предположить, будто на Израиль его Урсула фон дер Ляйен науськала. На самом деле она одной из последних в ЕС борется с антисемитизмом, не щадя себя (и одновременно насаждая русофобию), так что Мадьяр уходит в антисемиты назло Брюсселю. У Еврокомиссии и Израиля теперь много общего — их в Европе мало кто любит.
Костяшки домино падали бы друг за другом и дальше, а в пользу разрыва с Израилем высказывались другие правительства ЕС, но процесс остановили Берлин и Рим, заявив, что не подпишутся, следовательно, консенсуса не будет и постылый брак выживет. В их случае принцип исторической вины пока работает, но это, кажется, ненадолго.
Премьер Италии Джорджа Мелони была последним сторонником Дональда Трампа в ЕС, пока он не оскорбил главного мужчину в ее жизни — папу римского. А Израиль в двух минутах от крупного конфликта с Ватиканом. Во-первых, Льву XIV резко не нравится бойня на Ближнем Востоке. Во-вторых, к понтифику обратились за помощью жители поселка Дибрель на юге Ливана, оккупированного ЦАХАЛ под предлогом того, что это опора Хезболлы, хотя мусульман там почти нет — только марониты (и именно в Дибреле находилась уничтоженная статуя Христа). Папа послал гуманитарную миссию, но Израиль ее не пропустил. Вероятно, как антисемитскую.
Что же касается Мерца, он раньше в кипе плакал, прося прощения у еврейского народа, но и его прорвало: Берлин намекнул, что не согласен с операцией в Ливане, аннексией Западного берега реки Иордан и новым законом, по которому к террористам применяют смертную казнь (но только к арабам). "Дни, когда немцы диктовали евреям, где им жить и не жить, прошли и не вернутся. Вы не загоните нас снова в гетто, тем более на нашей собственной земле", — ответил Мерцу на это министр финансов Израиля Бацалель Смотрич, назвав канцлера "коллегой Гитлера".
Насколько евреи могут рассчитывать на немцев, пускай решают сами. Украинская практика показала, что об канцлера современной ФРГ можно вытирать ноги, но он все равно подкинет деньжат и оружия. Если же как бастион лояльности к Израилю падет и Германия, старый крокодил найдет себе очередную еврочебурашку в качестве друга и все равно заблокирует развод с ЕС, пока на что-то рассчитывает.
Потом Европа станет преимущественно исламским пространством и рассчитывать точно будет не на кого. Но и до тех времен еще надо дожить, а в США как главном гаранте еврейского государства идут те же процессы: поддержка израильской политики становится токсичной и отторгается избирателями, а Такер Карлсон — главный резонер консерваторов — даже называет президента "рабом Израиля".
В таких условиях стандартная тактика израильтян "разрушаем побольше, как восстановятся — повторяем" рискует когда-нибудь дать фатальную осечку.