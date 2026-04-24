04:50 24.04.2026
В ГД предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 24.04.2026
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили освободить от платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам многодетные семьи и граждан с инвалидностью.
  • Инициатива направлена на реализацию национальных целей развития в сфере демографии и социальной поддержки отдельных категорий граждан.
  • Предлагаемая мера может снизить финансовую нагрузку на уязвимые категории граждан и повысить безопасность дорожного движения.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить от платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам многодетные семьи и граждан с инвалидностью.
Соответствующее обращение на имя обращение главы Минтранса России Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"В рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации в сфере демографии и социальной поддержки отдельных категорий граждан считаем необходимым инициировать внесение изменений в действующее законодательство о дорожной деятельности", - говорится в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что партия "Справедливая Россия" давно выступает за введение льгот на платных дорогах. "Сегодня мы просим Минтранс поддержать нашу позицию и предусмотреть право бесплатного проезда хотя бы для многодетных семей и людей с инвалидностью. Тем более, что для этих категорий действуют льготы на проезд в общественном транспорте", - добавил он.
Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что опыт регионов РФ показывает, что транспортные льготы являются реальным инструментом поддержки, и хотя в Москве и Санкт-Петербурге многодетные семьи пользуются существенными скидками на общественный транспорт, эти меры не решают главного - проблемы междугородних поездок, где люди сталкиваются с платными трассами.
"Учитывая важность многодетных семей для демографической политики страны и наличие аналогичных льгот для школьных автобусов, видим логичным распространение этих мер на многодетные семьи. А поддержка в этом ключе граждан с инвалидностью станет последовательным шагом в развитии системы выдаваемых им социальных гарантий", - добавила она.
По словам главы думского комитета, предложенная мера не только снизит финансовую нагрузку на наиболее уязвимые категории граждан, но и повысит безопасность дорожного движения, сократив число вынужденных поездок по перегруженным бесплатным трассам.
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФСправедливая Россия
 
 
