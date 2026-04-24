В ГД предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить от платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам многодетные семьи и граждан с инвалидностью.

Соответствующее обращение на имя обращение главы Минтранса России Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

"В рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации в сфере демографии и социальной поддержки отдельных категорий граждан считаем необходимым инициировать внесение изменений в действующее законодательство о дорожной деятельности", - говорится в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что партия " Справедливая Россия " давно выступает за введение льгот на платных дорогах. "Сегодня мы просим Минтранс поддержать нашу позицию и предусмотреть право бесплатного проезда хотя бы для многодетных семей и людей с инвалидностью. Тем более, что для этих категорий действуют льготы на проезд в общественном транспорте", - добавил он.

Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что опыт регионов РФ показывает, что транспортные льготы являются реальным инструментом поддержки, и хотя в Москве Санкт-Петербурге многодетные семьи пользуются существенными скидками на общественный транспорт, эти меры не решают главного - проблемы междугородних поездок, где люди сталкиваются с платными трассами.

"Учитывая важность многодетных семей для демографической политики страны и наличие аналогичных льгот для школьных автобусов, видим логичным распространение этих мер на многодетные семьи. А поддержка в этом ключе граждан с инвалидностью станет последовательным шагом в развитии системы выдаваемых им социальных гарантий", - добавила она.