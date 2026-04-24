Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 24.04.2026
В ГД предложили увеличить ежемесячные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС до шести тысяч рублей, а для проживающих в зоне с правом отселения — до 1,5 тысяч рублей.
  • Инициатива направлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
  • Парламентарии также предложили проводить ежегодную индексацию выплат для ликвидаторов аварии и жителей территорий, подвергшихся радиационному загрязнению.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить размеры ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС до шести тысяч рублей, а для проживающих в зоне с правом отселения - до 1,5 тысяч рублей.
Соответствующее обращение депутаты направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Афонин, Андрей Алехин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Казбек Тайсаев.
"Считаем целесообразным и экономически обусловленным необходимость существенного повышения размеров ежемесячных денежных выплат для ликвидаторов аварии до шести тысяч рублей и до 1,5 тысячи рублей для проживающих в зоне с правом отселения", - сказано в обращении.
Также парламентарии предложили провести соразмерную индексацию иных денежных выплат, предназначенных для граждан, подвергшихся воздействию последствий катастрофы на ЧАЭС.
В беседе с РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что ликвидаторы Чернобыльской аварии - это советские герои, которые, рискуя жизнью, защитили от глобального радиационного заражения весь мир, здоровье всех ликвидаторов сильно подорвано облучением, а сегодня даже самым молодым из них - около 60 лет, большинству же - еще больше.
По словам депутата, практически всем им приходится тратить большие суммы на поддержание здоровья, поэтому и предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты для них, а впоследствии индексировать ее каждый год, равно как и все другие положенные им выплаты.
"Те же меры - увеличение выплат и их ежегодную индексацию - мы предлагаем в отношении жителей территорий, подвергшихся радиационному загрязнению. Мы убеждены, что государство должно сегодня поддержать чернобыльцев", - подытожил Афонин.
Юрий АфонинНиколай КоломейцевАлексей КуринныйГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала