В Дагестане предотвратили атаку украинских беспилотников.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Атака вражеских беспилотников предотвращена в Дагестане, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"В нашей республике успешно предотвращена атака вражеских беспилотников. К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, принимаются необходимые меры для ликвидации последствий", - отметил Меликов.
Для безопасности граждан и объектов делается всё необходимое, добавил он.
