Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Торонто" Гавран забил мяч на 96-й минуте матча MLS - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:17 23.04.2026
Вратарь "Торонто" Гавран забил мяч на 96-й минуте матча MLS

© Фото : Instagram футбольного клуба "Торонто"Футболисты "Торонто"
Футболисты Торонто - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Instagram футбольного клуба "Торонто"
Футболисты "Торонто". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский вратарь «Торонто» Лука Гавран забил мяч на 96-й минуте матча MLS против «Филадельфии Юнион».
  • Встреча завершилась со счетом 3:3.
  • Лука Гавран стал третьим вратарем в истории, забившим мяч в матче MLS.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Канадский вратарь "Торонто" Лука Гавран забил мяч, принесший его команде ничью, на 96-й минуте матча регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против "Филадельфии Юнион".
Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 3:3. В добавленное ко второму тайму время, при счете 3:2 в пользу "Филадельфии", Гавран пошел в штрафную соперника на подачу стандарта и головой отправил мяч в сетку ворот.
"Не помню, что произошло. Кажется, оставалось 10 секунд. Я посмотрел в сторону скамейки - все махали мне идти вперед, так что я подумал сами знаете что. Я подумал: Ладно, просто повтори свой забег". Что было дальше - известно. Я ведь когда-то играл на позиции девятки", - цитирует Гаврана официальный сайт MLS.
Гаврану 25 лет, он стал третьим вратарем в истории, забившим мяч в матче MLS. В предыдущий раз это удалось вратарю "Коламбус Крю" Уильяму Хесмеру 16 октября 2010 года в матче против "Торонто".
ФутболСпортТоронтоТоронтоФиладельфия ЮнионКоламбус КрюMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала