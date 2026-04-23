Вратарь "Торонто" Гавран забил мяч на 96-й минуте матча MLS

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Канадский вратарь "Торонто" Лука Гавран забил мяч, принесший его команде ничью, на 96-й минуте матча регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против "Филадельфии Юнион".
Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 3:3. В добавленное ко второму тайму время, при счете 3:2 в пользу "Филадельфии", Гавран пошел в штрафную соперника на подачу стандарта и головой отправил мяч в сетку ворот.
"Не помню, что произошло. Кажется, оставалось 10 секунд. Я посмотрел в сторону скамейки - все махали мне идти вперед, так что я подумал сами знаете что. Я подумал: Ладно, просто повтори свой забег". Что было дальше - известно. Я ведь когда-то играл на позиции девятки", - цитирует Гаврана официальный сайт MLS.
Гаврану 25 лет, он стал третьим вратарем в истории, забившим мяч в матче MLS. В предыдущий раз это удалось вратарю "Коламбус Крю" Уильяму Хесмеру 16 октября 2010 года в матче против "Торонто".