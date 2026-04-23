"Спартак" и "Краснодар" завершили вничью первый тайм матча РПЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" и "Краснодар" завершили вничью первый тайм матча 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча проходит в Москве. Счет после первого тайма - 1:1. В составе "Спартака" мяч забил Кристофер Мартинс (38-я минута). У "Краснодара" отличился Эдуард Сперцян (45+1, пенальти).
"Краснодар" с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от петербургского "Зенита" на 2 очка. "Спартак" с 45 баллами располагался на пятой строчке.
23 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
85’ • Жубал