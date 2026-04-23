Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Madrid Open
23 апреля 2026 • начало в 13:50
Завершен
1 : 26:35:71:6
В матче второго раунда посеянная под 18-м номером Шнайдер обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.
В третьем круге Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (11-й номер посева).
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде
22 апреля, 16:17