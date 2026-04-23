Дочь Семака получила нейтральный статус в конном спорте

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международная федерация конного спорта (FEI) выдала нейтральный статус дочери тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Иларии Семак, сообщается на официальном сайте организации.
В профиле Семак указан нейтральный статус.
Иларии Семак 13 лет. В 2025 году она стала победительницей соревнований по конкуру в Санкт-Петербурге.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине FEI запретила представителям России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, а также отменила проведение всех турниров на территории России и Белоруссии. В ноябре 2023 года исполком FEI допустил россиян и белорусов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. В ноябре 2025-го организация распространила допуск и на командные состязания, а также вернула Белоруссии право проводить соревнования FEI на своей территории. В декабре того же года FEI приняла решение разрешить россиянам и белорусам выступать с национальной символикой на соревнованиях среди детей и юниоров с 15 января 2026 года.
