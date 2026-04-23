Дочь Семака получила нейтральный статус в конном спорте

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 23.04.2026 (обновлено: 12:25 23.04.2026)
Дочь тренера "Зенита" Семака получила нейтральный статус в конном спорте

© Фото : соцсети спортсменкиИлария Семак
Илария Семак - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : соцсети спортсменки
Илария Семак . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация конного спорта выдала нейтральный статус дочери тренера футбольного клуба "Зенит" Иларии Семак.
  • Спортсменке 13 лет, она стала победительницей соревнований по конкуру в Санкт-Петербурге в 2025 году.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международная федерация конного спорта (FEI) выдала нейтральный статус дочери тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Иларии Семак, сообщается на официальном сайте организации.
В профиле Семак указан нейтральный статус.
Иларии Семак 13 лет. В 2025 году она стала победительницей соревнований по конкуру в Санкт-Петербурге.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине FEI запретила представителям России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, а также отменила проведение всех турниров на территории России и Белоруссии. В ноябре 2023 года исполком FEI допустил россиян и белорусов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. В ноябре 2025-го организация распространила допуск и на командные состязания, а также вернула Белоруссии право проводить соревнования FEI на своей территории. В декабре того же года FEI приняла решение разрешить россиянам и белорусам выступать с национальной символикой на соревнованиях среди детей и юниоров с 15 января 2026 года.
СпортБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургСергей СемакЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала