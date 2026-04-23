Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил вспомнить опыт России по строительству Транссиба - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 23.04.2026
Путин предложил вспомнить опыт России по строительству Транссиба

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин предложил при развитии Трансарктического транспортного коридора вспомнить опыт по строительству Транссиба и освоению Северного морского пути.
  • Он напомнил, что те комплексные проекты дали мощный импульс для развития целых отраслей и территорий.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил при развитии Трансарктического транспортного коридора вспомнить опыт из истории России по строительству Транссиба и освоению Северного морского пути.
Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России.
«
"Здесь уместно вспомнить наш собственный отечественный опыт. Так, строительство Транссиба на рубеже XIX-XX веков, а затем и освоение Северного морского пути задумывались и реализовывались именно как комплексные проекты, и они дали мощный импульс для развития целых отраслей, территорий, стали основой для рождения новых городов, предприятий, огромных индустриальных центров", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что в случае с Трансарктическим транспортным коридором речь идет о большой, сложной работе с управленческой точки зрения. В ней задействованы все уровни власти.
"Очень важно, чтобы их усилия были четко скоординированы как на федеральном, так и на региональном уровне, а намеченные планы, инвестиционные проекты в Арктике были увязаны между собой, давали действительно комплексный и системный эффект для развития арктических городов и территорий, для жителей Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Путин.
Интерес к Трансарктическому транспортному коридору проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
Ранее президент РФ заявлял, что Россия будет повышать безопасность судоходства на Северном морском пути и всем Трансарктическом транспортном коридоре. А в марте глава Минтранса Андрей Никитин называл СМП хорошей альтернативой Суэцкому каналу и Ормузскому проливу для морских грузоперевозок.
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургМурманскВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала