Путин предложил вспомнить опыт России по строительству Транссиба

- Путин предложил при развитии Трансарктического транспортного коридора вспомнить опыт по строительству Транссиба и освоению Северного морского пути.
- Он напомнил, что те комплексные проекты дали мощный импульс для развития целых отраслей и территорий.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил при развитии Трансарктического транспортного коридора вспомнить опыт из истории России по строительству Транссиба и освоению Северного морского пути.
Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России.
«
"Здесь уместно вспомнить наш собственный отечественный опыт. Так, строительство Транссиба на рубеже XIX-XX веков, а затем и освоение Северного морского пути задумывались и реализовывались именно как комплексные проекты, и они дали мощный импульс для развития целых отраслей, территорий, стали основой для рождения новых городов, предприятий, огромных индустриальных центров", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что в случае с Трансарктическим транспортным коридором речь идет о большой, сложной работе с управленческой точки зрения. В ней задействованы все уровни власти.
"Очень важно, чтобы их усилия были четко скоординированы как на федеральном, так и на региональном уровне, а намеченные планы, инвестиционные проекты в Арктике были увязаны между собой, давали действительно комплексный и системный эффект для развития арктических городов и территорий, для жителей Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Путин.
Интерес к Трансарктическому транспортному коридору проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
Ранее президент РФ заявлял, что Россия будет повышать безопасность судоходства на Северном морском пути и всем Трансарктическом транспортном коридоре. А в марте глава Минтранса Андрей Никитин называл СМП хорошей альтернативой Суэцкому каналу и Ормузскому проливу для морских грузоперевозок.