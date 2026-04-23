Путин предложил вспомнить опыт России по строительству Транссиба

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил при развитии Трансарктического транспортного коридора вспомнить опыт из истории России по строительству Транссиба и освоению Северного морского пути.

Глава государства добавил, что в случае с Трансарктическим транспортным коридором речь идет о большой, сложной работе с управленческой точки зрения. В ней задействованы все уровни власти.