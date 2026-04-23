Память жертв геноцида советского народа почтили в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Дипломаты РФ и стран СНГ в четверг возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.