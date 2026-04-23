Память жертв геноцида советского народа почтили в Иерусалиме - РИА Новости, 23.04.2026
13:06 23.04.2026 (обновлено: 15:41 23.04.2026)
Память жертв геноцида советского народа почтили в Иерусалиме

В Иерусалиме почтили память жертв геноцида советского народа

© Фото : Посольство России в Израиле/TelegramЦеремония возложения венков и цветов к Монументу в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
Церемония возложения венков и цветов к Монументу в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда Свеча памяти в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Посольство России в Израиле/Telegram
Церемония возложения венков и цветов к Монументу в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дипломаты России и стран СНГ возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме в память о жертвах геноцида советского народа.
  • Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что День памяти жертв геноцида станет ответом тем, кто пытается стереть из истории правду о подвиге и страдании советского народа.
ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Дипломаты РФ и стран СНГ в четверг возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, который заявил, что этот день памяти будет служить напоминанием о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства. По его словам, в современном мире размываются нравственные барьеры, нацизм прославляется, а мемориалы советским воинам-освободителям сносятся, поэтому День памяти жертв геноцида советского народа станет ответом тем, кто пытается стереть из истории правду о подвиге и страдании советского народа.
"Здесь в Израиле у торжественного и в то же время трогательного монумента в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, отражающего также и события Холокоста - трагическую страницу в судьбе еврейского народа - уверенно заявляем, что свеча нашей памяти обо всех этих жертвах никогда не погаснет", - заявил Викторов на церемонии.
В памятной церемонии у памятника героям блокадного Ленинграда участвовали послы России и Белоруссии, дипломаты из посольств Армении, Казахстана, Узбекистана, а также представители объединений ветеранов, блокадников и переживших Холокост.
© Фото : Посольство России в Израиле/TelegramЦеремония возложения венков и цветов к Монументу в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
Церемония возложения венков и цветов к Монументу в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда Свеча памяти в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Посольство России в Израиле/Telegram
Церемония возложения венков и цветов к Монументу в честь героических защитников и жителей блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
День памяти жертв геноцида советского народа впервые отмечался 19 апреля в России. Церемонию возложения венков по случаю памятного дня провели в четверг в связи с совпадением даты с национальными траурными датами Израиля.
Выбор 19 апреля в качестве новой памятной даты связан с тем, что именно в этот день в 1943 году был издан указ президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Этот документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
