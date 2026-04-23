Рейтинг@Mail.ru
"Издевательство над футболом": Мостовой разнес судей за последние пенальти - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
21:26 23.04.2026 (обновлено: 21:31 23.04.2026)
"Издевательство над футболом": Мостовой разнес судей за последние пенальти

Мостовой раскритиковал арбитров за пенальти в матчах "Спартака" и "Зенита"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой назвал издевательством над футболом пенальти, назначенные в матчах 26-го тура «Локомотив» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар».
  • В матче «Локомотив» — «Зенит» судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра видеоповтора.
  • В матче «Спартак» — «Локомотив» арбитр Артем Чистяков также назначил пенальти после использования системы VAR.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал издевательством над футболом пенальти, которые были назначены в матчах 26-го тура "Локомотив" - "Зенит" и "Спартак" - "Краснодар".
В среду в концовке матча между "Локомотивом" и "Зенитом" в Москве судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора за касание мяча рукой Игорем Дивеевым. Вратарь "Зенита" Денис Адамов парировал удар форварда железнодорожников Николая Комличенко. В четверг в конце первого тайма между "Спартаком" и "Локомотивом" арбитр Артем Чистяков, также воспользовавшись системой VAR, указал на "точку" после того, как мяч попал в руку полузащитнику москвичей Наилю Умярову. Пенальти реализовал Эдуард Сперцян.
"Я после вчерашнего пенальти в матче "Локомотив" - "Зенит" так взорвался, это издевательство идет какое-то над футболом. Такие жесткие слова выбираю не со злобы, просто сил уже нет. Конечно же, сейчас (в матче "Краснодара" и "Спартака") тоже пенальти нет, - сказал Мостовой РИА Новости. - Уже эти трактовки пошли - попал, чиркнул... Идет борьба, давайте по-футбольному смотреть. Есть футбольные моменты, есть нефутбольные. Давайте уже нефутбольные исключать. Почему так происходит, я уже сколько раз говорил - много в футболе нефутбольных людей. Опять же, уже неоднократно предлагал: давайте мне желтую майку, посижу на VAR, уберу это все".
ФутболСпортАлександр Мостовой
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала