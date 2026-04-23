"Издевательство над футболом": Мостовой разнес судей за последние пенальти

В среду в концовке матча между "Локомотивом" и "Зенитом" в Москве судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора за касание мяча рукой Игорем Дивеевым. Вратарь "Зенита" Денис Адамов парировал удар форварда железнодорожников Николая Комличенко. В четверг в конце первого тайма между "Спартаком" и "Локомотивом" арбитр Артем Чистяков, также воспользовавшись системой VAR, указал на "точку" после того, как мяч попал в руку полузащитнику москвичей Наилю Умярову. Пенальти реализовал Эдуард Сперцян.

"Я после вчерашнего пенальти в матче "Локомотив" - "Зенит" так взорвался, это издевательство идет какое-то над футболом. Такие жесткие слова выбираю не со злобы, просто сил уже нет. Конечно же, сейчас (в матче "Краснодара" и "Спартака") тоже пенальти нет, - сказал Мостовой РИА Новости. - Уже эти трактовки пошли - попал, чиркнул... Идет борьба, давайте по-футбольному смотреть. Есть футбольные моменты, есть нефутбольные. Давайте уже нефутбольные исключать. Почему так происходит, я уже сколько раз говорил - много в футболе нефутбольных людей. Опять же, уже неоднократно предлагал: давайте мне желтую майку, посижу на VAR, уберу это все".