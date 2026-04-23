На ММКФ вручили призы за лучшие роли
20:01 23.04.2026 (обновлено: 20:21 23.04.2026)
На ММКФ вручили призы за лучшие роли

РИА Новости: лучшими актерами ММКФ стали Амрутха Кришнакумар и Сергей Гилев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Сергей Гилев. Архивное фото
  Лучшими актерами ММКФ признали Амрутху Кришнакумар и Сергея Гилева.
  Кришнакумар получила приз за роль в фильме "Страсть", а Гилев — за работу в картине "Выготский".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лучшей актрисой была признана индийская артистка Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признали Амрутху Кришнакумар, а актером - россиянин Сергей Гилев, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия". Фестиваль открылся 16 апреля.
Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"
"Некая женская эра в кино начинается и это вдохновляет. Сложный был выбор, но одна роль покорила наши сердца своим фантастическим перевоплощением… Это потрясающая актриса Амрутха Кришнакумар", - объявила член жюри Дарья Екамасова.
Кришнакумар получила приз за роль в фильме "Страсть", а Гилев - за работу в картине "Выготский".
Председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля в этом году выступил режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге. Кроме того, в состав жюри основного конкурса вошли актриса Дарья Екамасова, режиссёр Иван Твердовский, режиссер Махмут Фазыл Джошкун из Турции, представитель Китая Цзинь Ша и Хавьер Ребольо из Испании.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
Красота и эпатаж: самые яркие образы звезд на открытии ММКФ
Настасью Самбурскую уже назвали королевой красной дорожки. Платье действительно роскошное, и красный цвет очень идет актрисе, подчеркивая ухоженную "фарфоровую" кожу рук и декольте.

Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Настасью Самбурскую уже назвали королевой красной дорожки. Платье действительно роскошное, и красный цвет очень идет актрисе, подчеркивая ухоженную "фарфоровую" кожу рук и декольте.

Павел Деревянко с женой Зоей Фуць выбрали наряды в одном стиле и гармонично смотрелись вместе.

Актер Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Павел Деревянко с женой Зоей Фуць выбрали наряды в одном стиле и гармонично смотрелись вместе.

Еще одна дама в красном, но немного другого оттенка. Елена Захарова предпочла элегантное атласное платье.

Актриса Елена Захарова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Еще одна дама в красном, но немного другого оттенка. Елена Захарова предпочла элегантное атласное платье.

Валерия Гай-Германика эпатировала зрителей "голым" нарядом. Впрочем, режиссер никогда не боялась нарушать устои ни во внешнем виде, ни в творчестве. Дочь Валерии Октавия не уступала знаменитой маме в эксцентричности.

Режиссер Валерия Гай-Германика (слева) на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Валерия Гай-Германика эпатировала зрителей "голым" нарядом. Впрочем, режиссер никогда не боялась нарушать устои ни во внешнем виде, ни в творчестве. Дочь Валерии Октавия не уступала знаменитой маме в эксцентричности.

Красавица Софья Синицына привлекла внимание гостей и фотографов, выбрав для красной дорожки сочный летний образ. Актриса в платье с пестрым принтом выделялась среди гостей открытия.

Актриса Софья Синицына на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Красавица Софья Синицына привлекла внимание гостей и фотографов, выбрав для красной дорожки сочный летний образ. Актриса в платье с пестрым принтом выделялась среди гостей открытия.

Как и Анна Снаткина в изысканном, элегантном розовом платье. Однозначно один из самых эффектных образов красной дорожки ММКФ.

Актриса Анна Снаткина на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Как и Анна Снаткина в изысканном, элегантном розовом платье. Однозначно один из самых эффектных образов красной дорожки ММКФ.

Алла Сигалова появилась в блестящем платье в пол, надетом на прозрачную черную водолазку. Черный кожаный плащ дополнял экстравагантный образ. Звезда вышла на красную дорожку с внуком Федором, студентом актерского факультета школы-студии МХАТ.

Актриса Алла Сигалова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Алла Сигалова появилась в блестящем платье в пол, надетом на прозрачную черную водолазку. Черный кожаный плащ дополнял экстравагантный образ. Звезда вышла на красную дорожку с внуком Федором, студентом актерского факультета школы-студии МХАТ.

Член жюри конкурса "Русские премьеры", актриса Анна Банщикова предпочла классику и выглядела роскошно.

Член жюри конкурса Русские премьеры, актриса Анна Банщикова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Член жюри конкурса "Русские премьеры", актриса Анна Банщикова предпочла классику и выглядела роскошно.

Юлия Назаренко-Благая выбрала образ, отсылающий к 30-м годам XX века.

Актриса Юлия Назаренко-Благая на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Юлия Назаренко-Благая выбрала образ, отсылающий к 30-м годам XX века.

Светлана Дружинина, как всегда, полна энергии, что отразилось и в настроении 90-летней актрисы и режиссера, и в ее смелом наряде.

Актриса, режиссер Светлана Дружинина на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Светлана Дружинина, как всегда, полна энергии, что отразилось и в настроении 90-летней актрисы и режиссера, и в ее смелом наряде.

Телеведущая, певица и блогер Ида Галич буквально сверкала на открытии ММКФ.

Телеведущая, певица и блогер Ида Галич на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Телеведущая, певица и блогер Ида Галич буквально сверкала на открытии ММКФ.

Актриса Александра Киселева в образе женщины-вамп явно рассчитывала на внимание СМИ и гостей фестиваля.

Актриса Александра Киселева на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Александра Киселева в образе женщины-вамп явно рассчитывала на внимание СМИ и гостей фестиваля.

Как и певица Таня Герман, выбравшая очень смелый, сексуальный наряд.

Певица Таня Герман на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Как и певица Таня Герман, выбравшая очень смелый, сексуальный наряд.

А Валерия Астапова почти повторила образ Леди Гаги на красной дорожке "Грэмми-2026". Один из самых запоминающихся и стильных образов открытия ММКФ.

Актриса Валерия Астапова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

А Валерия Астапова почти повторила образ Леди Гаги на красной дорожке "Грэмми-2026". Один из самых запоминающихся и стильных образов открытия ММКФ.

Светлана Степанковская появилась в наряде фиолетового оттенка. Платье с асимметричным подолом дополнил приталенный жакет с объемными рукавами.

Актриса Светлана Степанковская на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

Светлана Степанковская появилась в наряде фиолетового оттенка. Платье с асимметричным подолом дополнил приталенный жакет с объемными рукавами.

