Красота и эпатаж: самые яркие образы звезд на открытии ММКФ

Настасью Самбурскую уже назвали королевой красной дорожки. Платье действительно роскошное, и красный цвет очень идет актрисе, подчеркивая ухоженную "фарфоровую" кожу рук и декольте.
Павел Деревянко с женой Зоей Фуць выбрали наряды в одном стиле и гармонично смотрелись вместе.
Еще одна дама в красном, но немного другого оттенка. Елена Захарова предпочла элегантное атласное платье.
Валерия Гай-Германика эпатировала зрителей "голым" нарядом. Впрочем, режиссер никогда не боялась нарушать устои ни во внешнем виде, ни в творчестве. Дочь Валерии Октавия не уступала знаменитой маме в эксцентричности.
Красавица Софья Синицына привлекла внимание гостей и фотографов, выбрав для красной дорожки сочный летний образ. Актриса в платье с пестрым принтом выделялась среди гостей открытия.
Как и Анна Снаткина в изысканном, элегантном розовом платье. Однозначно один из самых эффектных образов красной дорожки ММКФ.
Алла Сигалова появилась в блестящем платье в пол, надетом на прозрачную черную водолазку. Черный кожаный плащ дополнял экстравагантный образ. Звезда вышла на красную дорожку с внуком Федором, студентом актерского факультета школы-студии МХАТ.
Член жюри конкурса "Русские премьеры", актриса Анна Банщикова предпочла классику и выглядела роскошно.
Юлия Назаренко-Благая выбрала образ, отсылающий к 30-м годам XX века.
Светлана Дружинина, как всегда, полна энергии, что отразилось и в настроении 90-летней актрисы и режиссера, и в ее смелом наряде.
Телеведущая, певица и блогер Ида Галич буквально сверкала на открытии ММКФ.
Актриса Александра Киселева в образе женщины-вамп явно рассчитывала на внимание СМИ и гостей фестиваля.
Как и певица Таня Герман, выбравшая очень смелый, сексуальный наряд.
А Валерия Астапова почти повторила образ Леди Гаги на красной дорожке "Грэмми-2026". Один из самых запоминающихся и стильных образов открытия ММКФ.
Светлана Степанковская появилась в наряде фиолетового оттенка. Платье с асимметричным подолом дополнил приталенный жакет с объемными рукавами.
