Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
 
10:56 17.04.2026 (обновлено: 15:08 17.04.2026)
Красота и эпатаж: самые яркие образы звезд на открытии ММКФ

Звезды кино продемонстрировали самые яркие наряды на открытии ММКФ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В столице в театре "Россия" открылся 48-й Международный московский кинофестиваль. До 23 апреля будет показано более 200 фильмов из 50 стран. А пока все обсуждают красную дорожку смотра, для которой многие звезды выбрали яркие и даже экстравагантные образы, а некоторые знаменитости все-таки остались верны элегантной классике. Подробнее — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Настасью Самбурскую уже назвали королевой красной дорожки. Платье действительно роскошное, и красный цвет очень идет актрисе, подчеркивая ухоженную "фарфоровую" кожу рук и декольте.

Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Павел Деревянко с женой Зоей Фуць выбрали наряды в одном стиле и гармонично смотрелись вместе.

Актер Павел Деревянко с супругой Зоей Фуць на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще одна дама в красном, но немного другого оттенка. Елена Захарова предпочла элегантное атласное платье.

Актриса Елена Захарова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Валерия Гай-Германика эпатировала зрителей "голым" нарядом. Впрочем, режиссер никогда не боялась нарушать устои ни во внешнем виде, ни в творчестве. Дочь Валерии Октавия не уступала знаменитой маме в эксцентричности.

Режиссер Валерия Гай-Германика (слева) на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Красавица Софья Синицына привлекла внимание гостей и фотографов, выбрав для красной дорожки сочный летний образ. Актриса в платье с пестрым принтом выделялась среди гостей открытия.

Актриса Софья Синицына на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Как и Анна Снаткина в изысканном, элегантном розовом платье. Однозначно один из самых эффектных образов красной дорожки ММКФ.

Актриса Анна Снаткина на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Алла Сигалова появилась в блестящем платье в пол, надетом на прозрачную черную водолазку. Черный кожаный плащ дополнял экстравагантный образ. Звезда вышла на красную дорожку с внуком Федором, студентом актерского факультета школы-студии МХАТ.

Актриса Алла Сигалова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Член жюри конкурса "Русские премьеры", актриса Анна Банщикова предпочла классику и выглядела роскошно.

Член жюри конкурса Русские премьеры, актриса Анна Банщикова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юлия Назаренко-Благая выбрала образ, отсылающий к 30-м годам XX века.

Актриса Юлия Назаренко-Благая на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Светлана Дружинина, как всегда, полна энергии, что отразилось и в настроении 90-летней актрисы и режиссера, и в ее смелом наряде.

Актриса, режиссер Светлана Дружинина на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Телеведущая, певица и блогер Ида Галич буквально сверкала на открытии ММКФ.

Телеведущая, певица и блогер Ида Галич на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Александра Киселева в образе женщины-вамп явно рассчитывала на внимание СМИ и гостей фестиваля.

Актриса Александра Киселева на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Как и певица Таня Герман, выбравшая очень смелый, сексуальный наряд.

Певица Таня Герман на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

А Валерия Астапова почти повторила образ Леди Гаги на красной дорожке "Грэмми-2026". Один из самых запоминающихся и стильных образов открытия ММКФ.

Актриса Валерия Астапова на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Светлана Степанковская появилась в наряде фиолетового оттенка. Платье с асимметричным подолом дополнил приталенный жакет с объемными рукавами.

Актриса Светлана Степанковская на красной дорожке перед церемонией открытия 48-го Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
КультураФотоПавел ДеревянкоСветлана ДружининаЗнаменитостистильКиноКультура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала