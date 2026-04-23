00:58 23.04.2026 (обновлено: 07:54 23.04.2026)
"Лацио" победил "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Лацио" в серии пенальти оказался сильнее "Аталанты" по итогам ответного матча полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира.
Основное время встречи в Бергамо завершилось со счетом 1:1. В составе "Лацио" мяч забил Алессио Романьоли (84-я минута). У "Аталанты" отличился Марио Пашалич (86). В дополнительное время команды голов не забили. В серии 11-метровых точнее оказались римляне - 2:1.
Кубок Италии
22 апреля 2026 • начало в 22:00
Закончен (П)
Аталанта
1 : 21:2
Лацио
86‎’‎ • Марио Пашалич
(Никола Крстович)
121‎’‎ • Джакомо Распадори (П)
84‎’‎ • Алессио Романьоли
(Маттиа Дзакканьи)
121‎’‎ • Густав Исаксен (П)
121‎’‎ • Кеннет Тейлор (П)
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.
В финале "Лацио" 13 мая сыграет с "Интером". Действующим обладателем трофея является "Болонья".
