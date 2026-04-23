"Лацио" победил "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Лацио" в серии пенальти оказался сильнее "Аталанты" по итогам ответного матча полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира.
Основное время встречи в Бергамо завершилось со счетом 1:1. В составе "Лацио" мяч забил Алессио Романьоли (84-я минута). У "Аталанты" отличился Марио Пашалич (86). В дополнительное время команды голов не забили. В серии 11-метровых точнее оказались римляне - 2:1.
Кубок Италии
22 апреля 2026 • начало в 22:00
Закончен (П)
86’ • Марио Пашалич
(Никола Крстович)
121’ • Джакомо Распадори (П)
84’ • Алессио Романьоли
121’ • Густав Исаксен (П)
121’ • Кеннет Тейлор (П)
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Сельтой"
Вчера, 00:54