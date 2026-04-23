"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над московским "Спартаком" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Краснодара" мячи забили Эдуард Сперцян (45+1, пенальти) и Жубал (85). У "Спартака" отличился Кристофер Мартинс (38).
23 апреля 2026 • начало в 19:45
"Краснодар" набрал 57 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сместив петербургский "Зенит" (56) на вторую позицию. "Спартак" с 45 баллами располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Краснодар" 26 апреля примет махачкалинское "Динамо", "Спартак" в этот же день в гостях сыграет с "Нижним Новгородом".