21:49 23.04.2026 (обновлено: 21:51 23.04.2026)
"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над московским "Спартаком" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Краснодара" мячи забили Эдуард Сперцян (45+1, пенальти) и Жубал (85). У "Спартака" отличился Кристофер Мартинс (38).
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 2
Краснодар
38‎’‎ • Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
45‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
85‎’‎ • Жубал
(Джованни Гонсалес)
"Краснодар" набрал 57 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сместив петербургский "Зенит" (56) на вторую позицию. "Спартак" с 45 баллами располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Краснодар" 26 апреля примет махачкалинское "Динамо", "Спартак" в этот же день в гостях сыграет с "Нижним Новгородом".
