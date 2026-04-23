Библиограф с 40-летним стажем развеяла миф об энергетике старинных книг

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты Российской национальной библиотеки не находят подтверждений тому, что читатели оставляют на страницах книг свой энергетический след. Об этом РИА Новости заявила заведующая Информационно-библиографическим отделом РНБ Надежда Веденяпина. Во Всемирный день книги и авторского права, который ежегодно отмечается 23 апреля, она рассказала про особенности работы в старейшей библиотеке страны.

"Мы не находим подтверждений тому, что читатель оставляет в книге свой энергетический след, но он вполне способен повредить ее физически", — отметила она, добавив, что, если читатель не хулиганит, ничего не подчеркивает и не вырезает, то в идеале не должен оставить свидетельств чтения.

По словам заведующей, оставить свой "отпечаток" на книге, не в пример читателю, может только ее владелец. Некоторые издания в РНБ попадают из частных коллекций, например, в качестве подарка. Подобные экземпляры несут на себе след хозяина благодаря пометам (письменным знакам, надписям, рисункам в книге — Прим. ред.) или владельческому переплету.

"В 1810 году был принят закон об обязательном экземпляре, по которому наша библиотека стала получать по два бесплатных издания всего того, что выходило на территории России. 99 процентов изданий не могут носить на себе отпечаток прежнего хозяина, мы их первые и последние владельцы. Но есть книги, которые попадают к нам из частных коллекций, и вот эти экземпляры как раз могут рассказать о своих прошлых хозяевах", — пояснила сотрудница библиотеки.

Для примера эксперт привела первое издание книги Александра Грина 1923 года, за которым часто приходят посетители в преддверии праздника для выпускников "Алые Паруса".

"Один экземпляр — обязательный, новый, на нем, что называется, "муха не сидела". А другой поступил к нам из личной библиотеки. И они абсолютно разные. Потому что жизнь, конечно, накладывает отпечаток", — добавила заведующая.

Надежда Веденяпина работает в РНБ уже 40 лет. Это старейшая публичная библиотека России, основанная в 1795 году Екатериной Великой. Здесь хранятся уникальные рукописи и старопечатные книги, которые составляют "золотой фонд" мировой культуры. Фонды насчитывают около 40 миллионов единиц хранения.

"Есть у нас книги, принадлежавшие выдающимся деятелям, с их владельческими пометами. Самый характерный пример — библиотека Вольтера, которую купила Екатерина Великая после смерти философа. Многие страницы хранят маргиналии (записи на полях. — Прим. ред.) Вольтера", — отметила эксперт.

Она признает, что постепенно чувство трепета от прикосновения к книжным раритетам проходит. Свое место работы она называет "огромным механизмом с шестеренками", где у сотрудников вопреки стереотипам нет времени на чтение.

"У нас настолько узкая специализация, что наедине с книгой мы бываем редко. Существует иллюзия: раз ты работаешь в библиотеке — значит, много читаешь. На самом деле почти никто из сотрудников на работе не читает. Я читала, когда только пришла работать в Русский книжный фонд в 17 лет, сразу после школы. Тогда еще можно было в уголке урывками что-то почитать, но времени все равно не хватало — в те годы было очень много посетителей и книговыдач. А сейчас работа связана, в основном, с поиском в электронных каталогах за пределами книжного фонда", — поделилась Веденяпина.

"Изучение книжных редкостей предполагает особое отношение к ним. Вот вчера карты Московии Сигизмунда Герберштейна рубежа XVI– XVII веков доставала с осторожностью, потому что понимаю: порвать их легко. Вот что обычно заботит: как правильно держать, а иногда можно ли дотрагиваться", — подытожила заведующая.