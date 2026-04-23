Кириленко поблагодарил FIBA за допуск российских баскетболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поблагодарил FIBA за допуск юношеской сборной России до международного турнира 3×3.
- Сборные России по баскетболу 3×3 допущены с флагом и гимном до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае и Малайзии.
- FIBA отметила, что вопрос потенциального допуска российских и белорусских юношеских команд будет рассмотрен на исполкоме организации в сентябре.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал долгожданным допуском юношеской сборной России до международного турнира 3х3 Международной федерации баскетбола (FIBA).
В четверг FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены с флагом и гимном до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае (12-18 августа) и Малайзии (22-28 июля).
"Очень долгожданная новость для всех нас. Хочу поблагодарить FIBA за это решение, уверен, что оно принято в соответствии с нынешними изменениями, происходящими в мировом спорте. В ближайшее время РФБ займется формированием уже имеющихся календарей при учете новых изменений. Это начало нового большого пути", - приводит слова Кириленко Telegram-канал РФБ.
FIBA отметила, что вопрос потенциального допуска российских и белорусских юношеских команд будет рассмотрен на исполкоме организации в сентябре.
"Пока это баскетбол 3х3, но если учесть, что у нас есть две олимпийские медали в этом виде, то это хороший показатель. Пока это только U21, но это уже что-то. Поздравляю наших белорусских коллег, уверен, что теперь наша кооперация станет еще сильнее. Поздравляю все баскетбольное сообщество с этим решением. Вернемся к обсуждению дальнейших вопросов уже в сентябре", - добавил он.