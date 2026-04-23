Форум АНО "Евразия" собрал более 800 участников из России и зарубежья
18:55 23.04.2026 (обновлено: 18:57 23.04.2026)

Форум АНО "Евразия" собрал более 800 участников из России и зарубежья

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей" собрал более 800 участников, включая зарубежных гостей из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и стран африканского континента.
  • Центральным событием форума стало пленарное заседание "Архитектура добрососедства: евразийский путь к многополярному миру", где обсуждалось создание системы устойчивых связей между странами региона.
  • Особое внимание на форуме было уделено теме продвижения русского языка за рубежом, включая анонсирование открытия Центра русского языка и культуры в киргизском Нарыне.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 800 участников, в том числе из-за рубежа, собрал международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей", приуроченный ко второй годовщине создания АНО "Евразия", сообщили в пресс-службе организации.
В четверг в Москве на площадке Национального центра "Россия" состоялся международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей".
"Мероприятие прошло в Национальном центре "Россия" и собрало больше 800 участников - государственных деятелей, представителей бизнеса, образования, культуры, медиа и общественных организаций. Большая часть - зарубежные гости из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также из стран африканского континента", - говорится в сообщении.
В торжественном открытии форума принял участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Евразийский процесс - это очень качественное и содержательное дополнение к тем усилиям, которые прикладываются на государственном уровне для развития евразийского пространства, укрепления на нём единых гуманитарных стандартов", - сказал Песков.
По его словам, это пространство, которое населяют разные народы, национальности, но они все тяготеют к тому, чтобы очень бережно относиться и к образовательным процессам, культуре, гуманитарным аспектам своей жизни.
В пресс-службе организации отметили, что центральным событием стало пленарное заседание "Архитектура добрососедства: евразийский путь к многополярному миру", где основной акцент был сделан на создании системы устойчивых связей между странами региона, основанной на взаимном доверии и общих интересах. В частности, о значении бизнеса в развитии евразийского сотрудничества рассказал председатель ПСБ, член попечительского совета АНО "Евразия" Петр Фрадков.
"Пока нас пытаются разделить и поссорить, АНО "Евразия" запускает проекты, которые по-настоящему объединяют, напоминают нам, что мы прежде всего добрые соседи и друзья. Но такие проекты не живут сами по себе. Их нужно поддерживать", - подчеркнул он.
В этом особая роль у бизнеса, поскольку компании не должны стоять в стороне - именно бизнес способен создать устойчивую основу для гуманитарных инициатив, добавил он.
Добавляется, что особое внимание на форуме было уделено теме продвижения русского языка за рубежом. Председатель Совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова анонсировала открытие Центра русского языка и культуры в киргизском Нарыне.
Отдельный блок обсуждений был посвящен развитию гуманитарных связей и роли НКО и общественных объединений в формировании гуманитарного каркаса Евразии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "Евразия" - это открытая и оперативная площадка для взаимодействия.
"АНО "Евразия" - живая, отзывчивая структура, которая моментально реагирует на запросы народов нашего общего пространства. Многие давно не находили такого партнёра по диалогу — доступного и действующего в режиме реального времени. "Евразия" присутствует в 40 странах и объединяет 120 тысяч человек - не просто осведомленных об организации, а непосредственно участвующих в её проектах", - сказала она.
АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.
