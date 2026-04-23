В "Автомобилисте" анонсировали масштабные изменения
Хоккей
10:53 23.04.2026 (обновлено: 12:29 23.04.2026)
В "Автомобилисте" анонсировали масштабные изменения

Директор "Автомобилиста" Рябков заявил, что команду ждут масштабные изменения

© Фото : Пресс-служба ХК "Автомобилист"
Директор хоккейного клуба Автомобилист Максим Рябков - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Автомобилист"
Директор хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Директор екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков заявил на пресс-конференции, что в межсезонье команду ждут масштабные изменения.
"Автомобилист" 7 апреля объявил о назначении на пост главного тренера команды Алексея Кудашова. Его предшественник Николай Заварухин возглавлял "Автомобилист" с ноября 2021 года, под его руководством команда из Екатеринбурга вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.
«
"Костяк, который завоевал бронзу, с которым мы шли в этом сезоне, конечно, нуждается в реформировании, нужно новое издание "Автомобилиста". Если раньше мы меняли только 3-4 человека точечно, то теперь изменения будут масштабные - под нового тренера Кудашова. С некоторыми людьми из действующего состава контракты продлены. Но будут люди, с которыми расставание произойдет в связи с истечением, возможно, кого-то коснется трансферная история и с действующими контрактами. Идет обсуждение с тренерами", - сказал Рябков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице "Автомобилиста" в соцсети "ВКонтакте".
На вопрос о формировании нового тренерского штаба Рябков заявил, что Кудашову выдан полный карт-бланш.
ХоккейСпортМаксим РябковНиколай ЗаварухинАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
