В "Автомобилисте" анонсировали масштабные изменения

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Директор екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков заявил на пресс-конференции, что в межсезонье команду ждут масштабные изменения.
"Автомобилист" 7 апреля объявил о назначении на пост главного тренера команды Алексея Кудашова. Его предшественник Николай Заварухин возглавлял "Автомобилист" с ноября 2021 года, под его руководством команда из Екатеринбурга вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.
"Костяк, который завоевал бронзу, с которым мы шли в этом сезоне, конечно, нуждается в реформировании, нужно новое издание "Автомобилиста". Если раньше мы меняли только 3-4 человека точечно, то теперь изменения будут масштабные - под нового тренера Кудашова. С некоторыми людьми из действующего состава контракты продлены. Но будут люди, с которыми расставание произойдет в связи с истечением, возможно, кого-то коснется трансферная история и с действующими контрактами. Идет обсуждение с тренерами", - сказал Рябков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице "Автомобилиста" в соцсети "ВКонтакте".
На вопрос о формировании нового тренерского штаба Рябков заявил, что Кудашову выдан полный карт-бланш.