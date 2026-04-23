В Дагестане задержали мужчину, напавшего с ножом на врачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Махачкале мужчина напал с ножом на двух медработников в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.
- Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими.
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Напавший с ножом на врачей в больнице в Махачкале скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
В четверг в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух медработников.
"Сегодня, примерно в 8 вечера, в дежурную часть полиции МВД Дагестана поступило сообщение о нападении неизвестного с ножом на врачей в одной из больниц Махачкалы… Нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время личность его была установлена, и он уже задержан полицейскими", – говорится в сообщении.
Мужчина, напавший на полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу
30 ноября 2025, 22:34