В Дагестане задержали мужчину, напавшего с ножом на врачей
22:31 23.04.2026
В Дагестане задержали мужчину, напавшего с ножом на врачей

В Махачкале задержали напавшего с ножом на врачей мужчину

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале мужчина напал с ножом на двух медработников в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.
  • Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими.
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Напавший с ножом на врачей в больнице в Махачкале скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
В четверг в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух медработников.
"Сегодня, примерно в 8 вечера, в дежурную часть полиции МВД Дагестана поступило сообщение о нападении неизвестного с ножом на врачей в одной из больниц Махачкалы… Нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время личность его была установлена, и он уже задержан полицейскими", – говорится в сообщении.
