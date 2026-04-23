Бакаев рассказал, что попросил Батракова привезти футболку игрока "ПСЖ"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев, комментируя слухи о возможном переходе Алексея Батракова в "Пари Сен-Жермен", рассказал, что уже попросил партнера по команде привезти ему игровую футболку кого-нибудь из футболистов французского клуба.

"Честно, я не лезу в это. Не мое дело. Я очень надеюсь, что ребята продлят контракты, потому что это важные игроки для нашей команды. Я очень надеюсь, что мы сохраним этот костяк. Увидим", - отметил Бакаев.