Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
01:53 23.04.2026
Бакаев рассказал, что попросил Батракова привезти футболку игрока "ПСЖ"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев, комментируя слухи о возможном переходе Алексея Батракова в "Пари Сен-Жермен", рассказал, что уже попросил партнера по команде привезти ему игровую футболку кого-нибудь из футболистов французского клуба.
Ранее championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом.
"Конечно, я уже говорил с ним, чтобы он мне футболку чью-то привез", - сказал Бакаев журналистам.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о возможном переходе нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева в один из российских топ-клубов.
"Честно, я не лезу в это. Не мое дело. Я очень надеюсь, что ребята продлят контракты, потому что это важные игроки для нашей команды. Я очень надеюсь, что мы сохраним этот костяк. Увидим", - отметил Бакаев.
ФутболСпортЗелимхан БакаевАлексей БатраковДмитрий ВоробьевЛокомотив (Москва)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала